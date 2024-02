Une tournée dans des bars pour lutter contre la violence sexuelle

Le Collectif Social, un organisme sans but lucratif du Québec, a pour mission de s’attaquer aux violences à caractère sexuel dans les bars ainsi que les lieux d'événements festifs ou sociaux. Dans le but d’atteindre le plus large public possible, l’organisme organise une tournée canadienne qui inclut des bars de Regina et Saskatoon.

Le programme Commande un Angelot a été créé afin d’éviter les violences à caractère sexuel dans les bars.

Le formateur et chargé de projet pour le collectif social, Charles Bélanger, explique que lorsqu’une personne se sent en danger dans un bar, elle peut s’adresser au barman en commandant un Angelot.

C’est une manière de témoigner à quelqu'un au-dessus du bar qui a été formé avec le protocole.. Qu'on a besoin d’aide. Les personnes qui ont été formées savent comment réagir dans cette situation et aider la personne qui vient demander de l'aide , indique-t-il.

Charles Bélanger se rend dans les bars de Regina et Saskatoon afin d'offrir une formation sur les violences à caractère sexuel dans les bars Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Prévenir dans les Prairies

Bien que le programme existe au Québec depuis 2017, Charle Bélanger veut qu'il soit adopté partout au Canada. Les villes de Regina et Saskatoon sont les principales villes ciblées en Saskatchewan.

En Saskatchewan la réponse est très positive. Pour le moment on a réussi à former un premier établissement, le Amigos Cantina à Saskatoon , ajoute-t-il.

Charle Bélanger indique que, pour le moment, l’équipe se concentre ses efforts dans la Ville de Saskatoon où ils ont contacté près de 40 bars pour leur demander de faire partie du programme Commande un Angelot .

Selon lui, la formation permet aux propriétaires de bar ainsi qu’aux employés d’avoir la chance de s'exprimer sur la violence sexuelle.

C'est quelque chose qu'ils malheureusement vont voir fréquemment ou même vivre , dit-il.

Charle Bélanger indique que la formation inclut des méthodes d'observation et des méthodes d'intervention que les employés peuvent adopter lorsqu’ils sont témoins de comportements abusifs.

Comment se sentir à l’aise d’intervenir? Parfois c’est la partie la plus difficile. Donc, on fait des mises en situation et des scénarios , explique-t-il.

Le propriétaire du Amigos Cantina,Jim Clarke, est satisfait de la formation Commande un Angelot. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Cette initiative a bien été accueillie par Jim Clarke, le propriétaire du restaurant bar Amigos Cantina.

Nous voulons qu'Amigos soit un espace sûr.

Mettre fin sur mettre fin aux violences

En juillet 2023, la ministre fédérale des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, était de passage en Saskatchewan pour présenter Le Plan d’action national (Nouvelle fenêtre) pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Le gouvernement fédéral finance le programme Commande un Angelot fait d'ailleurs partie de son plan d’action national.

Le projet a été approuvé pour renforcer notre programme de lutte contre la violence fondée sur le sexe, en finançant des initiatives visant à mobiliser les hommes et les garçons et en augmentant le financement d'initiatives visant à faire cesser la traite des personnes , indique le cabinet de la ministre Marci Ien.

Le programme s'engage aussi à faire un suivi auprès des établissements partenaires tous les 3 ou 4 mois.

Avec les informations de Geneviève Patterson et Pier-Olivier Nadeau