La bière est sans aucun doute la boisson la plus consommée pendant le Super Bowl. Envie de changer? Voici quatre bouteilles gagnantes.

Mousseux à l’érable et ailes de poulet douces

Ouvrir en mode plein écran Domaine Labranche | Vin d'érable mousseux | Code SAQ : 13374773 | 25,00 $ Photo : SAQ

Le célèbre duo miel et ail est encore meilleur avec de l’érable! À Saint-Isidore, en Montérégie, la famille Desgroseillers produit une boisson à base de sa récolte d’érable. Après avoir fermenté son sirop, le vin d’érable est mis en bouteille où il procède à sa prise de mousse, comme un champagne. Il est ensuite conservé neuf mois avant d’être commercialisé. Le résultat est délicieux. Les bulles sont très fines, les notes d’érable sont subtiles et la texture en bouche est gourmande. Avec moins de six grammes de sucre dans la bouteille, les bulles permettent une foule d’accords aussi bien sucrés que salés.

Rouge léger pour les ailes de poulet piquantes

Ouvrir en mode plein écran Weingut Pittnauer Pitti 2022 | Code SAQ : 14444201 | 19,50 $ Photo : SAQ

Alors que peu de vignobles produisaient du vin de qualité et encore moins du rouge dans les années 80 en Autriche, le vigneron Gerhard Pittnauer a relevé le défi. Des décennies plus tard, son assemblage de blaufränkisch et zweigelt est impeccable. Ces cépages locaux confèrent des parfums de cerise, de fraise et de fines herbes. En bouche, l’attaque fruitée apporte une douceur bienvenue pour accompagner la sauce piquante des ailes de poulet. Produit dans un climat frais, ce rouge est peu tannique et gouleyant. Ces deux caractéristiques sont idéales pour un mariage avec de la viande blanche. Et pour se donner bonne conscience, le vin est bio.

Deux bouteilles pour trinquer comme Taylor Swift

La célèbre chanteuse Taylor Swift a dit que son cocktail préféré était une vodka et du coke diète. Ses goûts semblent avoir évolué. Selon le journal américain Washington Post, elle aurait commandé plusieurs French Blonde lors d’une soirée à Kansas City. Pour préparer le nouveau cocktail chouchou de Swift, deux spiritueux sont essentiels : la liqueur de sureau et du gin.

Ouvrir en mode plein écran Rosemont Sureau | Code SAQ 14703604 | 37,25 $ Photo : SAQ

Le distillateur québécois Lilian Wolfberger n’a pas peur de réinventer des alcools déjà bien établis comme la liqueur de sureau française. À la distillerie de Montréal, il élabore sa liqueur avec des fleurs et des fruits cueillis à la main dans les Cantons-de-l’Est. Il infuse d’abord les fleurs, puis fermente les fruits avant de distiller le tout. Une fois assemblée, la boisson est subtilement sucrée pour apporter de la rondeur et de la longueur. Avec ses parfums de fleur, la liqueur s’utilise dans une foule de cocktails et se marie à merveille avec le gin.

Ouvrir en mode plein écran Les Spiritueux Chevaliers Catalyst | Code SAQ : 15179146 | 45,25 $ Photo : SAQ

En matière de gin, les Québécois ont l’embarras du choix. Celui-ci a été pensé par Christophe Bérubé. Le chimiste de formation s’est inspiré des molécules du vin pour élaborer un spiritueux dont la texture est aussi soyeuse en bouche qu’un grand vin. Et ça fonctionne! Après plus de 90 essais, son gin dévoile des notes de poivre, de romarin et d’agrumes réunis dans une bouche enveloppante. Derrière l’étiquette illustrant le chimiste, quatre autres associés sont passionnés de gin et de hockey. L’un d’eux, Étienne Boutet a d’ailleurs gagné le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec en 2005.

Racette The French Blonde

1⁄2 oz liqueur de sureau

1 oz gin

2 oz Lillet Blanc

2 oz jus de pamplemousse frais

Quelques gouttes d’amer

Mettre dans un mélangeur à cocktail rempli de glace la liqueur de sureau, le gin, le Lillet Blanc et le jus de pamplemousse. Agitez 30 secondes et servez. Ajoutez quelques gouttes d’amer.