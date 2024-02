Les automobilistes de Québec et Lévis devront s'armer de patience dans le secteur des ponts à compter de lundi : des travaux nocturnes sur le pont Pierre-Laporte devraient compliquer les déplacements jusqu'à la fin du mois d'avril.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) du Québec souhaite consolider les 13 dernières suspentes du pont Pierre-Laporte parmi les 62 qui avaient été identifiées en 2022. Radio-Canada avait révélé l'existence d'un rapport concluant que toutes les suspentes de l'infrastructure devaient être remplacées le plus rapidement possible.

Les travaux se dérouleront de nuit lundi, mardi et mercredi, entre 21 h et 5 h. Durant cette période, entre une et deux voies seront fermées dans chaque direction.

Dans la nuit de mardi à mercredi prochain, une seule voie sera ouverte entre Québec et Lévis.

Le pont de Québec fermé la nuit

L'autre lien routier entre Québec et Lévis sera complètement fermé de nuit jusqu'en milieu de semaine.

Des travaux de réaménagement se dérouleront sur le pont de Québec entre 21h et 5h30 dans les nuits de lundi et mardi, et entre 21h30 et 5h30 pour la nuit de mercredi.