La démission de Selina Robinson, un risque électoral pour David Eby?

Depuis sa démission lundi, l’ancienne ministre de l’Éducation postsecondaire de la Colombie-Britannique, Selina Robinson, a disparu de la place publique et des analystes se demandent si ce départ « rapide » présente des risques politiques pour le gouvernement de David Eby.

La députée de Coquitlam-Maillardville est sur la sellette depuis la semaine dernière en raison d'une vidéo dans laquelle elle a affirmé que le territoire où a été créé Israël était un bout de terre minable ( crappy piece of land , en anglais) avant la création de l’État moderne d'Israël, en 1948.

Selina Robinson participait alors à une activité en ligne organisée par B'nai Brith, une organisation canadienne qui défend les droits des Juifs.

David Eby était pris entre l’arbre et l'écorce. [...] Si elle a déjà tenu des propos sur le conflit ces derniers mois qui ont été tolérés, là, elle a clairement franchi une ligne et la pression venait de plusieurs groupes , selon Nicolas Kenny, analyste politique et professeur au département d'histoire à l’Université Simon Fraser.

L’automne dernier, sur X, Selina Robinson a par exemple comparé l’expérience des Premières Nations au colonialisme avec le conflit qui oppose les Israéliens et les Palestiniens. Pendant l'activité organisée par B’nai Brith, elle a, à nouveau, comparé le conflit israélo-palestinien avec un conflit hypothétique sur la restitution des terres entre les Nations Tsleil-Waututh et Squamish.

Selina Robinson s’est d’abord excusée le 2 février.

C’est clair qu’elle n’avait pas l’intention de démissionner et David Eby n’avait pas l’intention de l'écarter.

Mais la pression de la communauté musulmane, étudiante, et enseignante était très forte, notamment en raison d'une année électorale dont le scrutin est prévu le 19 octobre.

Le lundi 5 février, Selina a présenté à nouveau des excuses plus sincères , précise Nicolas Kenny. Elle dit qu’elle va suivre des cours sur l’islamophobie.

Là encore aucun signe de démission.

Ouvrir en mode plein écran Le 5 février 2024, le premier ministre, David Eby, annonçait la démission de Selina Robinson de son poste de ministre de l'Éducation postsecondaire. Elle n'était pas à la conférence de presse. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Quelques heures plus tard, David Eby a convoqué rapidement les médias pour annoncer que Mme Robinson avait quitté ses fonctions sans qu’elle ne soit présente à la conférence de presse. Cette information a été confirmée par Selina Robinson, dans une déclaration écrite du Nouveau Parti démocratique, qui restait flou quant à la nature volontaire ou non du départ.

Que s’est-il passé entre-temps?

Deux choses : l’annulation, dimanche soir, d’une collecte de fonds à Surrey pour la campagne électorale et une réunion lundi avec le caucus néo-démocrate qui se prépare pour le discours du Trône du 20 février.

Il faut noter que le caucus s’est tenu à Surrey, parce que la ville risque d’avoir un poids important pendant les élections. Surrey comprend des circonscriptions qui ne votent pas de facto pour le Nouveau Parti démocratique (NPD).

Une ministre très appréciée

D'après les analystes Hamish Telford de l’Université de la vallée du Fraser et Nicolas Kenny, les démissions en politique sont rares parce que les gouvernements ne veulent pas être perçus comme faibles.

Selina Robinson est très estimée par la classe politique. Elle est perçue comme une politicienne qui va au-delà des lignes partisanes. Elle a aussi repris Coquitlam-Maillardville aux libéraux en 2013. Elle est passée d’un atout à une faiblesse.

Si l’on compare aussi la rétrogradation de Mitzi Dean, l’ancienne ministre des Enfants et du Développement de la famille, survenue le 15 janvier, et celle de Selina Robinson, il aura fallu au moins des mois avant que David Eby écoute les appels à la démission de Mme Dean.

Pour M. Kenny et M. Telford, David Eby a donc tenté de juguler la crise rapidement avec Mme Robinson à cause des élections et pour ramener le discours public sur les priorités de son parti.

La pression était forte sur David Eby. C'est un mois important pour le NPD avec le discours du Trône et le budget. En plus, c'est une année électorale. La controverse a pris toute la place alors que le caucus était réuni en retraite [à Surrey] , estime Hamish Telford.

Ouvrir en mode plein écran Le 5 février, une trentaine de manifestants se sont rendus devant l’hôtel Sheraton Guildford, à l’occasion de la retraite du caucus néo-démocrate pour demander le départ de Selina Robinson. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Avec ses excuses, Selina Robinson a parallèlement annoncé qu’elle n’allait pas se représenter aux élections. Je ne pense donc pas qu’elle sera un enjeu pour le parti cet automne , conclut Nicolas Kenny.

Une communauté juive froissée

Mais en politique, rien n’est gagné d’avance.

En apaisant les groupes qui demandaient la démission de Mme Robinson, qui est juive, David Eby a aussi froissé plusieurs membres clés de cette communauté de la province qui voyait la députée comme une voix forte contre l’antisémitisme. Et cela, même si la députée restera dans le caucus.

La question que David Eby doit se poser maintenant, c’est si le poids électoral de la communauté juive nuit à son parti qui profite jusqu’à présent d’une confortable majorité dans les sondages.