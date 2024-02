Une entreprise d’Halifax veut acheter cinq radios de Bell dans les Maritimes

L’entreprise mère de Bell Canada veut vendre 45 de ses 103 stations de radiodiffusion, dont cinq au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Il s’agit des stations néo-brunswickoises CKBC à Bathurst, CIKX à Grand-Sault et CJCJ à Woodstock, ainsi que des stations néo-écossaises CKTO et CKTY, qui sont à Truro.

L’entreprise Maritime Broadcasting Systems (MBS), à Halifax, propriétaire de 24 autres stations dans les Maritimes, s'est entendue avec Bell pour les acheter.

La vente doit d’abord être approuvée par l’autorité réglementaire, le CRTC .

Les auditeurs des cinq stations n’entendront aucun changement dans les prochains mois, selon le directeur de l’exploitation de MBS , David Pace.

Nous ne prenons pas de décision pour le moment. Nous sommes enthousiastes d'avoir cette occasion. Nous espérons que le CRTC va approuver le tout et nous nous mettrons alors au travail , explique David Pace.

L’acheteur veut les garder ouvertes et peut-être investir davantage

David Pace assure que son entreprise n’achète pas ces stations pour les fermer. MBS appartient à une famille qui valorise la programmation locale.

Il y a longtemps, nous avions une stratégie selon laquelle si nous souhaitons exploiter des stations de radio locales, nous devons rester à proximité d’elles. Donc, nous avons toujours dit que nous n'irions jamais à Terre-Neuve ni au Québec ni en Ontario , souligne David Pace.

David Pace, chef de l'exploitation de Maritime Broadcasting Systems, affirme que l'entreprise achète les cinq stations radiophoniques que Bell Canada veut vendre dans les Maritimes. (Photo d'archives) Photo : Société des alcools de la Nouvelle-Écosse

Robert Malcolmson, vice-président et chef des affaires juridiques et réglementaires de Bell, a précisé que l’entreprise vend ses stations non rentables. David Pace est au courant, mais il les considère comme une belle occasion d’affaires. Elles sont gérées à distance. Nous voulons les gérer de près.

Il ne prévoit pas de changement immédiat quant à la couverture journalistique. Devrons-nous embaucher plus de reporters? Ces décisions viendront plus tard , dit-il.

Je ne prévois pas de changements majeurs autres que les marques de ces radios. Je peux prévoir plus de vendeurs, plus de gens à l’antenne. Encore une fois, notre gestion dans les Maritimes est très différente de celle de Bell , conclut David Pace.

Une prise en charge locale peut être positive

Le fait que de nouveaux propriétaires d’une entreprise sont dans la même région que cette dernière peut être une bonne nouvelle pour elle, selon Jamie Gillies, professeur de journalisme et de communication à l’Université St. Thomas à Fredericton.

Si c'est plus près de chez eux et qu'ils sont prêts à y consacrer des ressources, je pense que c'est un pas dans la bonne direction , dit-il.

Selon lui, Bell et d’autres entreprises médiatiques actives dans la presse écrite, la radiodiffusion, la télédiffusion et le numérique ont parfois une formule uniforme de conglomérat qui ne fonctionne pas toujours dans tous ces formats.

Le professeur Jaimie Gillies, qui est aussi un politologue, travaille au département de journalisme de l'Université St. Thomas. (Photo d'archives) Photo : CBC

Jamie Gillies espère que la vente revitalisera peut-être certaines de ces stations ou au moins leur donnera un peu de soutien pendant un certain temps , mais il rappelle que le secteur a ses propres difficultés.

La programmation a considérablement changé comparativement à ce qu’elle était à son sommet. Il n'y a plus autant de gens qui l’écoutent ​​à part durant les déplacements aux heures de pointe, et dans les Maritimes, ils ont tendance à être courts , souligne M. Gillies.

Il ajoute que la radiodiffusion locale subit aussi la concurrence des radios par satellite et sur internet.