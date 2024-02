La promotion de Dune, deuxième partie, qui se fait au compte-gouttes depuis un an, a atteint son paroxysme vendredi avec la présentation du plus long extrait du film à ce jour. Dans une scène de sept minutes, on peut voir le héros Paul Atréides (Timothée Chalamet), chevaucher un ver des sables lors d’un rite initiatique pour devenir membre des Fremen, le peuple du désert d’Arrakis.

Le film de Denis Villeneuve, second chapitre de son adaptation du roman Dune, de Frank Herbert, prendra l’affiche le 1er mars.

Au début de l’extrait dévoilé vendredi, une primeur des sites Fandango et Rotten Tomatoes, les interprètes du long métrage mettent la table pour une suite annoncée comme épique.

Dans la deuxième partie, Denis donne réellement vie à sa vision , affirme Timothée Chalamet. On peut voir toute la joie qui habite [le réalisateur] à chaque fois qu’il vient au travail, poursuit sa covedette Zendaya, qui incarne Chani. Cette passion vivifie toute l’équipe.

La scène spectaculaire met aussi en lumière Javier Bardem dans le rôle de Stilgar, chef des Fremen et père de Chani. C’est d’ailleurs avec ce peuple que Paul Atréides fera équipe afin de se venger des Harkonnens, qui ont dévasté sa famille.

Rappelons que plusieurs vedettes ont rejoint la distribution pour ce deuxième chapitre de Dune, dont Léa Seydoux dans le rôle de Lady Margot, Austin Butler dans celui de Feyd-Rautha et Christopher Walken dans la peau de l’inquiétant Empereur Shaddam IV.