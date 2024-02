L’organisme américain de régulation des télécommunications (FCC) a décidé d'interdire les appels automatisés effectués avec des voix générées par un programme d'intelligence artificielle (IA), afin de lutter contre les arnaques de plus en plus sophistiquées que permet cette technologie.

Des personnes malintentionnées utilisent des voix générées par l' IA dans des appels téléphoniques non sollicités pour escroquer des membres vulnérables de la famille, imiter des célébrités et désinformer l’électorat. Nous mettons en garde les fraudeurs et les fraudeuses qui se cachent derrière ces appels téléphoniques , a déclaré Jessica Rosenworcel, présidente du FCC , citée dans un communiqué de l'agence fédérale.

Le FCC précise que sa décision (Nouvelle fenêtre), qui prend effet immédiatement, rend illégales les technologies de clonage de la voix utilisées dans ces appels automatisés visant à escroquer les consommateurs et les consommatrices .

L'explosion depuis un an de l'IA, qui permet de générer des contenus (textes, images, sons) sur simple requête en langage courant, suscite des inquiétudes majeures et diverses tentatives de régulation.

L'augmentation de ce type d'appels s'est accélérée au cours des dernières années, car cette technologie permet désormais de tromper les consommateurs et les consommatrices avec des informations erronées en imitant les voix de célébrités, de personnalités politiques et de membres de la famille proche , note le FCC .

Récemment, des appels truqués usurpant la voix du président Joe Biden, conçus pour inciter la population du New Hampshire à ne pas aller voter lors de la primaire démocrate, ont marqué les esprits. Une enquête sur une potentielle tentative illégale de perturber le scrutin est en cours.

Encadrer l’IA

En octobre, Joe Biden a signé un décret pour mieux encadrer l'IA en matière de sécurité, d'équité et d'effets sur le marché du travail. Le texte recommande notamment le développement d'outils pour reconnaître facilement les contenus produits avec cette technologie.

Le chef d'État avait à cette occasion mentionné avoir vu une vidéo de lui créée de toutes pièces avec de l' IA .

Je me suis demandé quand est-ce que j'avais bien pu dire ça , avait raconté Joe Biden, s'émouvant au sujet de l'utilisation de l' IA pour arnaquer des personnes en se faisant passer pour des membres de leur famille.