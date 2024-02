« Je ne voulais plus aller à l’école! »

Dans une grande salle d'un immeuble communautaire de La Petite-Patrie, trois jeunes de 15 et 16 ans sont concentrés devant des feuilles, des cahiers et un ordinateur. Les tables qui leur servent de pupitres ne sont pas uniformes ni alignées les unes derrière les autres. C'est moins conventionnel, moins rigide.

Ils sont habituellement huit dans la classe, mais aujourd'hui, deux sont absents et les autres sont en retard.

Moi, je fais des maths! J'en ai besoin pour aller en esthétique , raconte une élève, assise derrière une table qui lui sert de pupitre.

Un peu timide, celle qui a de longs cheveux noirs, des yeux brillants et un magnifique sourire se prépare pour le test de développement général qui lui permettra d’être acceptée dans une formation professionnelle, en esthétique dans son cas.

Si elle est assise dans cette classe, c'est que l’école ordinaire, tout comme l'éducation des adultes, ne lui convenait pas. C'est pour des jeunes comme elle qu'existe l'organisme montréalais Perspectives Jeunesse, qui s'adresse aux 15 à 24 ans.

À l'école aux adultes, je n'y allais pas! Je n'étais pas à l'aise de poser des questions. Le problème, selon moi, ce sont les profs. Ils étaient tout le temps à leur bureau, dans leur coin. Ici, c'est motivant , raconte l'adolescente.

À Perspectives Jeunesse, dans le cadre du programme d'accompagnement scolaire nommé Plan C, l'enseignant est aussi un intervenant. C'est Amayas Kaci, qui occupe cette double fonction, un poste qui répond mieux aux besoins des jeunes qui fréquentent l'organisme.

L'enseignant-intervenant à l'organisme Perspectives Jeunesse, Amayas Kaci.

Le professeur va d'ailleurs d'un élève à l'autre pour répondre aux questions avec une douceur remarquable.

Il y a des jeunes qui peuvent avoir des troubles d'apprentissages, donc c’est de la compréhension. D'autres fois, mon rôle, c'est de les rassurer. Ça dépend! , explique-t-il.

Il y a beaucoup d'anxiété et d'insécurité sur le plan scolaire. Ce sont des gens qui ont vécu des échecs, donc ça laisse des marques.

Ces jeunes ont des habiletés, des potentialités en eux. Ils ont beaucoup à offrir, mais la vie ne leur a pas toujours fait de cadeaux , ajoute l'enseignant-intervenant.

Respecter leur rythme

Dans la classe, un jeune est assis avec une tuque sur la tête, un capuchon et un cache-cou. Il ne laisse voir que ses yeux. Le contact n’est pas facile. Il est clair qu’il ne veut pas être dérangé, mais il étudie.

Des jeunes raccrochent grâce à l'organisme montréalais Perspectives Jeunesse.

Un troisième jeune, grand aux cheveux frisés, accepte de raconter un bout de son histoire. Lui non plus ne veut pas qu’on dise son nom, ni celui de l’école secondaire qu’il fréquentait avant d’arriver ici.

Je ne voulais plus aller à l’école. J’ai arrêté un bon bout, mais je ne faisais rien de ma vie. J’ai essayé de reprendre un peu. C’était compliqué au début, mais ça va mieux. J’étais déprimé. Je ne trouvais pas la motivation , dit-il.

Ici, c’est plus ouvert. Tu vas à ton rythme, c’est plus calme. C'est plus un environnement pour te concentrer et tu es dans ta propre bulle. C'est plus long, mais je comprends mieux.

Écoutez le reportage de Karine Mateu diffusé à l'émission Ça nous regarde sur les ondes d'ICI Première dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire.

Un suivi personnalisé

À l’heure du midi, tous les employés et les élèves mangent à la même grande table dans la salle où ont lieu les cours. Un jeune a mis de la musique, ça discute et rigole un peu.

L’intervenant en persévérance scolaire Yann Mailhot-Héroux se trouve parmi eux. C’est lui qui s’occupe des rencontres individuelles.

Ici, avant tout, c’est pour reprendre des forces, se concentrer sur son estime de soi, sa confiance, développer des habiletés sociales. Les jeunes sont très bien encadrés et accueillis avec bienveillance. C’est mon rôle de m’assurer que les jeunes qui sont dans la classe vont bien , explique-t-il.

Pour qu'ils raccrochent à l'école ou à un projet de vie, les intervenants de Perspectives Jeunesse doivent faire preuve de flexibilité.

On n'a pas le choix! Oui, il y a des absences ou des retards, mais ils m'avisent. En fait, on n'a pas un modèle de conséquences. On mise vraiment sur la communication, les engagements. On va avoir des discussions, trouver des moyens, sans que ça soit du n’importe quoi! , poursuit l'intervenant.

Derrière le manque de motivation, ajoute-t-il, il y a parfois de l'intimidation, de l'anxiété, des difficultés familiales, mais surtout beaucoup d'isolement.

De gauche à droite : Nathan, un ancien élève, et Yann Mailhot-Héroux, intervenant en persévérance scolaire à l'organisme Perspectives Jeunesse.

L'effet de la pandémie

Un ancien élève, Nathan, s'est joint à la conversation. L'intervenant Yann lui avait demandé s'il accepterait de me raconter son parcours et son expérience à Perspectives Jeunesse.

Le jeune homme, qui a aujourd'hui 18 ans, était en quatrième secondaire quand la pandémie de COVID-19 a frappé. La fermeture des écoles pendant plusieurs mois et les cours en ligne ont fait dégringoler ses notes.

Cela m'a beaucoup affecté au niveau de mon mental, de mes émotions et je suis sorti de cette année-là en me faisant dire que je ne pouvais pas rester à mon école, parce que ce n’était pas mon école de quartier, et que je devais trouver une autre école , se désole Nathan.

En raison de ses échecs scolaires, il a dû changer d’école alors qu'il ne lui restait qu'une année d'études pour terminer son secondaire.

J’ai dû quitter des amis, me retrouver dans une école que je ne connaissais pas pour une dernière année. Et puisque j'étais en 5e secondaire, on ne m'a pas guidé dans l'école. J'y suis allée les premiers jours et puis… burnout!

Les intervenants de Perspectives Jeunesse doivent faire preuve de flexibilité.

Rapidement, il a été pris sous l'aile de Perspectives Jeunesse. C’était il y a deux ans. Il est maintenant au cégep. Aujourd'hui, je vois plus mon avenir. Peut-être travailler en montage pour la télé ou faire de la photographie, c'est pas décidé, mais c’est plus clair. Je suis reconnaissant envers l'organisme. Ça m'a aidé à me reconstruire , assure l'ancien élève.

Des besoins grandissants

Depuis la pandémie, les besoins ont explosé , explique le directeur général de Perspectives Jeunesse, Louis-Philippe Sarrazin.

Le téléphone s'est mis à sonner lorsque les élèves sont retournés dans les écoles, explique-t-il, tant pour les services offerts dans les écoles que pour les accompagnements à l'extérieur des établissements, comme le Plan C.

Pour le prouver, il énumère l'expansion fulgurante de l’organisme qui est passé de 10 à 26 employés, dessert maintenant 12 écoles secondaires plutôt que 6 et compte maintenant des points de service dans l’est de la métropole et dans le quartier de Rivière-des-Prairies, en plus de celui dans La Petite-Patrie.

Si on avait plus de financement, on pourrait sans problème doubler nos services , assure le directeur.