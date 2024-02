Un différend sur un don de 5 M$ oppose le groupe Katz et Boyle Street devant la justice

Le groupe Katz a intenté une action en justice contre Boyle Street, un organisme communautaire d’aide aux personnes et aux familles sans-abri et en situation de pauvreté à Edmonton. Le litige porte sur une affaire de don conditionnel de 5 millions de dollars qu’une filiale du groupe a promis à l’organisme et qu’elle ne souhaite plus faire, estimant que certaines conditions n’ont pas été respectées.

Ice District Corporation, une filiale du groupe, a déposé une plainte devant la Cour du Banc du Roi de l'Alberta à Edmonton, en novembre, arguant qu'elle devrait être déchargée du don promis à Boyle Street pour l'aider à financer son nouvel espace d’accueil, le Centre King Thunderbird.

D'après elle, l'organisme n'aurait pas fait assez d'efforts pour collecter des fonds par ses propres moyens, ce que ce dernier nie en bloc.

Aucune des allégations formulées dans le cadre de la plainte civile n'a été prouvée au tribunal.

Les deux parties ont refusé une demande d’entrevue, mais ont fourni des déclarations écrites indiquant qu'elles sont en train d'essayer de résoudre le litige par le biais d'une procédure d'arbitrage privée.

Avant de conclure un accord avec le groupe Katz, Boyle Street a exploité pendant 25 ans un centre communautaire dans un vieil entrepôt du centre-ville d'Edmonton, sur un terrain situé juste au nord-est de la Place Rogers.

En 2021, Boyle Street a accepté de vendre au groupe la propriété située au 10116, 105e Avenue, en vue de consacrer l'argent à l'achat et à la rénovation d'un nouveau centre.

Une campagne de financement a été lancée dans la foulée afin de récolter 28,5 millions de dollars pour le projet, dont 8,5 millions au minimum sont nécessaires pour aller de l'avant.

Selon les documents du tribunal, les deux parties ont également signé un accord pour un don de soutien , en convenant que, si Boyle Street ne parvenait pas à atteindre son objectif de collecte de fonds par ses propres moyens au cours de la campagne, le groupe Katz lui donnerait 5 millions de dollars supplémentaires.

Le montant du don diminuerait dollar pour dollar, si Boyle Street réussissait à collecter au moins 8,5 millions de dollars par ses propres moyens.

Différend sur les efforts de collecte de fonds

Dans une déclaration modifiée déposée en cour, le 24 novembre 2023, le groupe Katz estime que Boyle Street n'a pas déployé tout les efforts nécessaires pour collecter des fonds.

Le groupe affirme que l'organisme de bienfaisance ne s’est pas appuyé sur un large réseau de donateurs potentiels. De plus, d'après lui, Boyle Street collectait des dons pour son fonds de dotation au lieu de se concentrer sur la levée de fonds pour son nouveau centre.

Il allègue également que l'organisme n'a pas fourni de mises à jour régulières sur l'état d'avancement de la collecte de fonds.

Dans la plainte, le groupe Katz demande au tribunal de déclarer que Boyle Street a rompu le contrat et qu'il n'a pas à payer une partie des 5 millions de dollars promis.

Dans sa défense, déposée le 13 décembre 2023, Boyle Street nie la plupart des allégations du plaignant, estimant au contraire que le groupe Katz essaie, de cette façon, de se soustraire à son engagement de l’aider dans son projet de déménagement.

Boyle Street a également défendu son travail pour collecter des fonds, en affirmant que, au cours de la campagne, il a contacté des milliers de sympathisants et de donateurs. Ces démarches, affirme-t-il, lui ont permis de récolter plus de 7,3 millions de dollars à la fin de l'année 2022 auprès de 171 donateurs privés, ainsi que d’autres fonds supplémentaires depuis.

L'organisme ajoute qu'il a essayé d'obtenir des financements de la part de la Ville et de la province, mais que celles-ci ont refusé d'offrir leur soutien. Il dit avoir aussi demandé une subvention fédérale, mais que sa demande n'a pas encore été approuvée.

La fin de la construction du nouveau centre de Boyle Street est désormais prévue pour 2025.

Avec les informations de Paige Parsons