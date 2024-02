Victoria se proclame à nouveau la capitale du cyclisme au Canada

La Ville de Victoria s’est à nouveau proclamée la capitale du cyclisme au pays, près de 25 ans après avoir reçu le même titre de la reine Élisabeth II. La déclaration a été adoptée jeudi à l'unanimité par le conseil municipal.

Le conseiller Matt Dell espère que cela incitera davantage de cyclistes à visiter la capitale de la Colombie-Britannique.

Nous voulons simplement faire savoir à tout le pays, voire au monde entier, que nous nous déclarons toujours comme étant la capitale du cyclisme au Canada et que c'est toujours un endroit formidable à visiter si vous souhaitez faire du cyclotourisme.

En 2021, Statistique Canada a conclu qu'avec 5,3 %, Victoria a le taux le plus haut au pays de personnes qui vont au travail en vélo, et que 95 % des résidents vivent à moins de 500 mètres d’une piste cyclable pour tous âges et tous niveaux. Ces pistes ont différentes mesures de protection ou de ralentissement de la circulation en place.

Depuis huit ans, la Ville a dépensé des millions de dollars pour étendre son réseau cyclable. Au pays, Kelowna, également en Colombie-Britannique, a le plus de pistes cyclables avec 283,8 kilomètres d’infrastructure par 100 000 résidents.

Cependant, selon Meghan Winters, experte sur le transport actif et professeure à la Faculté des sciences de la santé de l'Université Simon Fraser, le nombre de kilomètres n'est pas le plus important. Il s'agit [plutôt] de relier les gens aux endroits où ils doivent aller.

Pour la professeure, c’est l’accès aux pistes pour tous âges et tous niveaux qui fait la différence. On peut dire avec certitude que peu de villes répondent à ce type de normes, car cela signifie essentiellement qu'il y a une couverture d'installations cyclistes partout [...] Victoria a la possibilité d'atteindre cet objectif parce que sa superficie est relativement faible.

Par tous temps, des habitants de Victoria font du vélo. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mélinda Trochu

13 % de trajets en vélo dans la région de la capitale

Les dernières données fédérales de Statistique Canada montrent que le trajet vers le travail en vélo a diminué de 26 % à travers le pays entre 2016 et 2021, la faute en partie à la pandémie, selon Meghan Winters.

Après Victoria, Kelowna a le deuxième taux de trajets à vélo le plus élevé en 2021, avec 2 %, suivie de Vancouver avec 1,9 %. Parmi les 41 plus grosses villes du Canada, celles ayant le moins de trajets maison-travail à vélo sont Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick et Oshawa, en Ontario, avec 0,2 %.

Le District régional de la capitale qui comprend 13 municipalités dont Victoria a recensé que 13 % des trajets des résidents en 2022 l’ont été à vélo, contre 9 % en 2017. Selon Matt Dell, c’est la conséquence d’une acceptation large du vélo comme un moyen de transport fiable .

Les premières pistes cyclables ont fait face à un certain défi politique pour obtenir [des accords], mais je pense que les gens en sont venus à en voir les avantages; il est donc beaucoup plus facile maintenant de construire des infrastructures cyclistes dans la région.

Des services de valet étendus

En 2022, la Ville a créé un service de gardiennage gratuit pour les vélos dans le centre-ville qu'elle a ensuite étendu à cause de sa popularité. Un autre facteur favorisant le vélo dans la région est la popularité croissante des vélos électriques et d’autres véhicules à assistance électronique.

L'une des plus ardentes défenseures du cyclisme actuellement est la communauté des personnes âgées qui font du vélo pour promouvoir une bonne santé et profiter des avantages du vélo [...] Il s'agit d'un groupe de personnes plus large que juste des cyclistes purs et durs du passé.

Des vélos, des trottinettes, des poussettes et des planches à roulettes peuvent être entreposés gratuitement à côté de l'hôtel de ville de Victoria. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mike McArthur/CBC

Pour Meghan Winters et Matt Dell, les investissements dans les infrastructures pour les transports actifs doivent continuer pour lutter contre les changements climatiques et donner des options aux personnes ne voulant pas, ou ne pouvant pas, conduire.

Meghan Winters pense que la Ville de Victoria a de quoi célébrer sa proclamation de capitale du vélo au pays. Victoria a été audacieuse [...] Elle s'est fixé des objectifs et les a menés à bien.

Avec les informations de Brishti Basu