Le président et chef de la direction d’Arsenal Média, Sylvain Chamberland, a fait une profession de foi envers les médias et l’information régionale en entrevue vendredi, après avoir annoncé jeudi le rachat de 45 stations de radio de Bell média par sa compagnie.

M. Chamberland s’est fait rassurant en entrée de jeu, affirmant que le transfert de stations qui a été annoncé est une bonne chose malgré tout pour les médias régionaux.

La meilleure nouvelle de la journée hier [jeudi], c’est vraiment l’achat des 45 stations, ce n’est pas une mauvaise nouvelle, c’est juste un transfert de propriété , affirme-t-il.

Le gestionnaire réitère que pour les employés dont les stations ont été rachetées, que ce n’est pas la fin, il dit ne pas vouloir congédier des employés dans les stations nouvellement acquises, dont deux d'entre elles sont situées à Drummondville.

C'est encore plus inquiétant quand tu te fais couper ta job, et que tu n’as aucune chance de t'en trouver une autre, ça, c'est plus difficile, mais au moins il y a un transfert de propriété. Puis sincèrement on a fait nos preuves comme gestionnaire en région , affirme-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Sylvain Chamberland, président et chef de la direction, Arsenal Media Photo : Radio-Canada

M. Chamberland rappelle la feuille de route d’Arsenal média en termes de protection des stations de radio régionales.

Toutes les stations qu'on a achetées sont encore debout aujourd'hui, alors qu'il y en a plusieurs qu'on avait achetés à l'époque qui était en quasi-faillite donc je pense quand même que c'est important, nous notre job c'est d'essayer de sauver la radio régionale , dit-il.

Pour relancer les stations dont Bell s’est départie, M. Chamberland dit qu’il souhaite miser sur l’information régionale.

Publicité

On a développé des plateformes d'information dans toutes les places où on est [...] c'est sûr que pour nous, ça fait partie de notre plan d'affaires, puis évidemment, on fait de l'information qui est régionale, donc qui est vraiment plate pour le monde de Montréal, mais c'est ça le but , indique-t-il.

Il confirme qu’il y aura des journalistes qui vont travailler dans les stations qu’ils ont acquises.

D'après une entrevue à l'émission Toujours le matin