Une ligne de transport d’électricité pour bientôt?

De passage en Gaspésie, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie confirme qu’il a l’intention d'augmenter la capacité de transport d’énergie produite en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent.

Pierre Fitzgibbon s’engage à dévoiler rapidement l’échéancier de la construction d'une nouvelle ligne de transport de l’électricité produite par l’éolien en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent.

Le ministre rappelle qu’Hydro-Québec investira entre 150 et 185 milliards d'ici 2035 et qu’il est prévu dans ces investissements de l’argent pour améliorer le transport de l’énergie.

Pierre Fitzgibbon reconnaît que l’échéancier de la construction d’une nouvelle ligne de transport gagnerait à être connue rapidement afin que le milieu puisse s’y préparer.

Clairement, pour Hydro-Québec, une ligne de transport à haute tension doit être déployée parce que l'Alliance de l'Est, par exemple, a beaucoup de projets éoliens qui vont être retardés un petit peu.

Deux projets de l'Alliance de l'énergie de l'Est, récemment retenus par Hydro-Québec dans le cadre d'un appel d'offres lancé en mars dernier pour la production de 1550 mégawatts (MW) d'énergie éolienne doivent voir le jour en 2029.

Publicité

L'Alliance de l'énergie de l'Est ignore maintenant si le réseau d'Hydro-Québec sera en mesure d'assurer le transport de l'énergie pour créer d'autres parcs dans l'est de la province.

Dans l’Est-du-Québec, les lignes de haute tension de la région ont atteint leur capacité maximale de transport, notamment en raison de la désuétude de la ligne de transport entre les postes de Rivière-du-Loup et de Lévis.

Avec le développement de parcs éoliens en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent, le poste d’Hydro-Québec de Rivière-du-Loup est devenu une espèce de goulot d’étranglement pour le transport de l’électricité.

L'Alliance de l'énergie de l'Est a même envisagé de construire elle-même une nouvelle ligne de transport. Ce ne sera visiblement pas nécessaire, selon les propos du ministre Fitzgibbon qui était à l'antenne de Radio-Canada, vendredi matin, à l'occasion de son passage en Gaspésie.

Hydro-Québec a besoin, selon le ministre, de projets portés par des promoteurs comme l’Alliance de l’Est qui rassemblent les MRC , les municipalités et les communautés autochtones et qui reçoivent généralement l’appui de leur milieu.

Clairement, aujourd'hui, quand on va prioriser au Québec où sont les projets, l'Alliance de l'Est ou l'est de la Gaspésie devrait être au rendez-vous , assure le ministre. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités où les gens socialement acceptent d'avoir des éoliennes parce que beaucoup de gens qui ne veulent pas l'avoir dans leur cours. Ça va être totalement aligné avec Hydro-Québec et le gouvernement.

Quand je parle de transition énergétique, je parle d’énergie renouvelable et la Gaspésie fait partie de ma réflexion.

Par ailleurs, le ministre ouvre la porte à l’autoproduction pour les entreprises qui désireraient s’établir en Gaspésie et profiter des gisements éoliens. Pourquoi ne pas faire de l'autoproduction sur un site où une entreprise pourrait s'installer? Les entreprises pourraient considérer les endroits où il y a beaucoup de vent pour s'établir , indique le ministre. Les propositions du ministre à cet égard font craindre une brèche dans le monopole d’Hydro-Québec.

Publicité

Pierre Fitzgibbon rappelle que la production d’énergie éolienne au Québec s’est développée avec des partenaires privés. Hydro-Québec ne fait pas d'éolienne, on n'opère pas des terres, des fermes éoliennes , relève le ministre.

Le ministre spécifie par contre que le transport de l’énergie renouvelable reste la prérogative d’Hydro-Québec. C’est une question de sécurité énergétique , souligne le ministre.

Le ministre, accompagné de la ministre responsable de la région, Maïté Blanchette Vézina, profitera de sa visite pour rencontrer des gens d’affaires et des élus municipaux pour discuter de différents enjeux, dont l’éolien, les pêches et le logement.