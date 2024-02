Les syndiqués acceptent l’entente de principe en éducation

Les membres du Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est du Québec, qui sont au nombre de 2200 en Gaspésie aux Îles-de-la-Madeleine, ont voté au cours des derniers jours en faveur de l'entente de principe conclue avec le gouvernement du Québec.

La proposition de règlement sectoriel a été approuvée à 64,8 % tandis que les clauses intersectorielles ont été adoptées à 81,6 %

Les négociations intersectorielles portent sur les salaires, notamment les échelles salariales, la retraite, les disparités régionales et les droits parentaux. Les négociations sectorielles portent sur les conditions de travail telles que les conditions d’enseignement, le ratio maître/élèves, les services aux élèves en difficulté, le temps de travail. Source : Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Anne Bernier, présidente du syndicat, explique que malgré l'adoption de l'entente de principe, le résultat envoie un message clair au gouvernement, sachant qu'il y a encore du travail à faire pour le futur.

Le monde de l'éducation souffre, ça fait des dizaines d'années, voire quelques dizaines d'années. On ne pouvait pas s'attendre à ce que tout se règle dans cette négociation-là.

À l'instar des autres syndicats de l'éducation, l'insatisfaction concerne davantage l'entente sectorielle.

Publicité

Il y a de réels problèmes et il faut les adresser avant la fin de la convention collective qui serait en 2028. On le sent, par le personnel, la population aussi, on le voit dans tout ce qui se passe. Il faut vraiment mettre l'éducation en avant-plan pour trouver des solutions durables.

Le personnel de soutien

Les résultats du vote ont été plus serrés parmi le personnel de soutien qui ont accepté l'entente à 50,7 %. La proposition a même été rejetée dans le secteur René-Lévesque par le personnel de soutien.

Ça démontre aussi l'insatisfaction face à l'importance qu'ils ont dans cette négociation-là. Les attentes étaient beaucoup plus élevées , affirme la présidente du syndicat.

Ouvrir en mode plein écran Anne Bernier, présidente du Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est du Québec (STEEQ-CSQ), affirme que le secteur de l'éducation souffre. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Anne Bernier explique que le taux de précarité est extrêmement élevé pour le personnel de soutien scolaire et que le salaire moyen est très bas. L’entente prévoit l’accès à des postes et a un plus grand nombre d’heures. Mais il va falloir que ça tombe sur le terrain et qu’on voie des effets positifs réels rapidement dans les milieux , souligne Mme Bernier.

C'est important de se rappeler que pas de personnel de soutien dans nos écoles, pas d'école.

Elle indique que les résultats nationaux des votes sur l’entente de principe seront connus dans les prochaines semaines et qu’une nouvelle convention collective de cinq ans pourra alors être signée.

Avec les informations de Pierre-Gabriel Turgeon