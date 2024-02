Enquête Origine-Destination : probablement pas de nouvelles données pour la CDPQ Infra

Il est peu probable que la filiale Infra de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ Infra) ait accès à des données de l’Enquête origine-destination Québec-Lévis de 2023 dans le cadre de son mandat d’étude du transport structurant, malgré ce que le ministère et la ministre des Transports et de la Mobilité durable ont pu véhiculer dans les médias.

La collecte des données du grand sondage sur la mobilité piloté par le ministère des Transports et de la Mobilité durable s’est déroulée de septembre à décembre 2023. Le rapport complet ne sera dévoilé qu’en 2025, le temps de tout analyser.

Il serait très étonnant que des résultats soient publiés en 2024, même partiellement. De ce que j'ai compris, c'est presque 35 000 entrées qui ont été récoltées. Ces données doivent être traitées et ensuite analysées , relate à l'écrit une porte-parole de la Communauté métropolitaine de Québec, un autre des organismes partenaires de l’enquête.

Le gouvernement Legault a mandaté CDPQ Infra afin de trouver le meilleur projet de transport structurant pour la Ville de Québec.

De son côté, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) répond que les résultats ne seront dévoilés qu'en 2025.

CDPQ Infra est chargée de trouver le meilleur projet de mobilité pour la région de Québec

La professeure Catherine Morency qui dirige la Chaire Mobilité de Polytechnique Montréal doute aussi que la Caisse puisse avoir accès à des données de 2023. Son équipe et elle collaborent d’ailleurs sur l’enquête.

Elle explique qu’il reste encore plusieurs étapes à franchir avant que les données soient prêtes ou même qu’elles puissent commencer à être analysées. Elles doivent d’abord être validées et pondérées pour s’assurer qu’elles soient représentatives. Ça m’étonnerait beaucoup, beaucoup, beaucoup que ça soit prêt d’ici juin , conclut Catherine Morency.

Il y aura aussi des défis imprévus à surmonter dans le traitement des données, comme l’effet que la grève des enseignants pourrait avoir sur celles-ci.

Le ministère se ravise

La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a pourtant évoqué, dès la première journée où la CDPQ Infra a été mandatée, qu’une partie des données de l’enquête 2023 pourraient éventuellement être transmise à la Caisse.

Les déplacements continuent de se modifier. On a une Enquête origine-destination 2023 qui est en cours cette année au ministère en 2023, donc la partie des données qu’on aura, pourra être fournie à la Caisse.

La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a donné plusieurs entrevues la journée où la CDPQ Infra a reçu le mandat.

Radio-Canada a questionné son ministère à savoir si des données préliminaires sont déjà disponibles ou si elles pourraient l’être d’ici le mois de juin, comme le laissait entendre la ministre.

Pendant plusieurs jours, les porte-parole du MTMD ne dérogeaient pas à la ligne, affirmant que les données de l’enquête origine-destination 2023 seront transmises à CDPQ Infra au fur et à mesure qu’elles seront disponibles, si elle souhaite les obtenir.

Finalement vendredi, le ministère a admis que les données sont actuellement à l’état brut et que leur traitement est en cours .

Il laisse tout de même planer une incertitude par rapport à ce qui pourrait être disponible d'ici juin. Pour le moment, il est tôt pour déterminer si des analyses seront complétées d’ici juin , soutient un porte-parole.

Pour le moment, la plus récente Enquête Origine-Destination de la région dont les données sont disponibles date de 2017, donc avant la pandémie. Le rapport avait aussi pris deux ans à préparer et avait été publié en 2019.