Des producteurs agricoles font pousser l’économie à La Grand’Terre

Des producteurs de laitue de la péninsule de Port-au-Port, dans l’ouest de Terre-Neuve, visent à augmenter la production agricole locale et alimenter les résidents et l'économie de leur région.

La serre hydroponique de Timothy Collier est une oasis à l’abri des rafales hivernales d’une des régions les plus venteuses de la province. Il y pousse une quinzaine de variétés de laitue. Environ 1000 têtes de laitue sont récoltées par semaine et vendues aux supermarchés de l’île.

On a les vents à 70 km à l'heure et ce soir ça doit aller à -25 °C , note le Franco-Terre-Neuvien âgé de 36 ans, sous le vrombissement du système de chauffage. Ici, il fait 15 °C, et c’est très plaisant , poursuit le propriétaire de l'entreprise Green Head Growers, en balayant du regard ses dizaines rangées de paniers remplis de laitues rouges et vertes.

Timothy Collier est propriétaire de la serre Green Head Growers, à La Grand'Terre, soit la communauté où il a grandi. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Le système hydroponique fonctionne essentiellement sans terre. Les racines de la laitue poussent dans un cube de laine de roche, un matériau spongieux composé de roche volcanique. Elles sont irriguées 24 h sur 24 par une solution d’eau et de nutriments.

Au plafond, des lumières DEL favorisent la croissance dans la serre, dont la superficie fait environ 270 m2.

Ça imite parfaitement le soleil , explique Timothy Collier, qui a été tuyauteur en Alberta et au Labrador avant de rentrer dans sa région natale. Je voulais créer quelque chose qui pouvait servir de base économique pour la communauté, ici , affirme-t-il. L'économie se base plus ou moins sur le travail à l'extérieur [de la région].

Selon le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, en 2022, environ 42,3 % de la population active (Nouvelle fenêtre) de la région de la péninsule de Port-au-Port et de Stephenville ont reçu de l'assurance-emploi.

La serre Green Head Growers, à La Grand'Terre, dans l'ouest de Terre-Neuve, en janvier 2024. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Quadrupler la production

Timothy Collier, dont le grand-père cultivait des légumes dans une ferme non loin de la serre, rêve grand. Il construit depuis août dernier une serre trois fois plus grande que celle qu’il utilise à l’heure actuelle, ce qui lui permettra de quadrupler sa production, dès l'automne prochain. Il y récoltera au moins 4000 têtes de laitues par semaine.

On veut doubler ce qu’on a déjà, puis redoubler encore ce qu’on aura et ainsi de suite, explique-t-il, en nous montrant la nouvelle serre. Le toit est installé, mais il manque toujours le système de chauffage. La production devrait s’amorcer l’automne prochain.

Il faut environ deux mois pour pousser une tête de laitue à la serre hydroponique Green Head Growers. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

La laitue de Green Head Growers est surtout vendue dans les épiceries Coleman. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

La serre est en production depuis 2022. L'entreprise a été fondée en 2020. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

La structure, complètement vide pour le moment, a coûté 130 000 $, mais le gouvernement provincial, qui vise à augmenter la production agricole locale, en a payé la moitié.

Timothy Collier a commandé la serre à une entreprise ontarienne. Il a décidé de l’installer lui-même pour éviter de payer la main-d'œuvre, qui lui aurait coûté deux fois plus cher que les matériaux de construction, selon lui.

Je l’ai fait moi-même avec un ou deux bénévoles. C’était tout un processus , affirme l'entrepreneur, qui a grandi à La Grand’Terre et a été à l’école Sainte-Anne.

Des produits pour consommation locale

Toute la production actuelle est vendue dans des supermarchés de Terre-Neuve, surtout aux épiceries Coleman. Timothy Collier est cependant en pourparlers avec les géants de l’épicerie Loblaw et Costco, ainsi que d’autres grossistes terre-neuviens.

Les producteurs locaux de laitue ne font pousser que 3 % de la consommation provinciale, selon Timothy Collier, qui songe à produire des concombres, des tomates et des fraises.

C’est notre prochain grand projet , indique-t-il. Loblaw veut qu’on pousse des fraises pour distribution dans le reste du Canada, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick. Le marché est énorme.

Timothy Collier (à gauche) et Dawson Green travaillent à la serre hydroponique Green Head Growers, où ils produisent environ 1000 têtes de laitue par semaine. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

L’entreprise, fondée en 2020, emploie deux travailleurs à temps plein et deux à temps partiel, à l’heure actuelle. Elle a commencé à produire de la laitue en 2022.

Je me sens que je fais quelque chose pour la communauté , affirme Dawson Green, directeur de l’entreprise, qui suit des cours de gestion administrative au campus Grenfell de l’Université Memorial. Il espère un jour prendre les rênes de l’entreprise.