Selon un article paru dans le quotidien Le Devoir, l’utilisation d’un tablier de plomb pour protéger les patients qui subissent des radiographies, notamment chez le dentiste, serait inutile étant donné la très faible dose de radiation à laquelle sont exposés les patients.

Au moins huit ordres professionnels québécois auraient par ailleurs demandé au gouvernement du Québec de modifier la réglementation sur l’obligation d’utiliser cette mesure de protection qui ne serait pas nécessaire en fait.

Le plomb ayant une densité très élevée, il constitue un blindage réputé efficace contre les radiations électromagnétiques, notamment les rayons X. En radiologie médicale, le tablier plombé est apposé sur le patient pour protéger ses organes internes, son système reproducteur, un fœtus ou des tissus sensibles des effets potentiellement nocifs des radiations.

Or, d’après plusieurs études réalisées ces dernières années et des avis d’experts qui se sont penchés sur la question, la quantité de radiations absorbée par les patients lors d’une radiographie serait en fait minime.

Au moins huit ordres professionnels québécois sont d'avis que l'usage du tablier plombé en radiologie n'est pas nécessaire dans la mesure où les doses de radiation absorbées par les patients sont minimes.

On l'utilise [le tablier] depuis longtemps parce qu'on a toujours cru que c'était essentiel pour protéger de la radiation qu'on pouvait éviter aux patients […] Maintenant, ce dont on se rend compte [...] c'est que les doses de radiation qui sont reçues par ces organes-là sont vraiment négligeables , expliquait ce matin Vincent Dubé, président de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec au micro de l’émission Tout un matin, sur ICI Première.

En fait la plupart des radiations qui sont reçues par les organes viennent du rayonnement qui ricoche à l'intérieur du patient.

Un groupe de travail impliquant des professionnels, des associations médicales, ainsi que l'Association des radiologistes se sont penchés sur la question et travaillent actuellement à l’émission de nouvelles lignes directrices quant à l’utilisation du tablier plombé.

Ces nouvelles directives, si elles sont acceptées par Québec, ne concerneraient pas que l’usage du tablier plombé dans les cabinets de dentistes, mais également chez les chiropraticiens, les podiatres, les cliniques d’imagerie médicale et les centres hospitaliers.

Les radiographies sont une technique d'examen très répandue, voire essentielle, en médecine moderne.

De façon générale, dans les examens de routine si je peux dire, le tablier plombé ne sera plus suggéré.

Cela ne signifiera pas toutefois que le tablier plombé disparaîtra complètement des services de radiologie, prévient Vincent Dubé. Dans certains cas particuliers, le port de cette protection pourrait demeurer recommandé.

Quand les rayons X pénètrent les tissus, ils entrent en collision avec les électrons du corps. Ces électrons se dispersent autour du tissu irradié et peuvent alors endommager les gènes des cellules environnantes. Sur une longue période, une exposition fréquente à ces radiations peut mener au développement du cancer, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Faux sentiment de sécurité

Mais pourquoi retirer cette protection supplémentaire puisqu’on l’utilise déjà? Ne vaut-il pas mieux être trop prudent que pas assez? De surcroît, lorsqu’il est question de radiations?

C'est que le tapis plombé en ce moment crée un faux sentiment de sécurité , répond Vincent Dubé.

Quand on demande des examens, il faut toujours se demander la pertinence et les risques versus les bénéfices. Même si les doses que le patient reçoit sont négligeables, bien on doit en tenir compte , souligne-t-il.

Or, si le patient estime qu’il ne court aucun risque grâce au tablier de plomb, qui s’avère en fait inutile, son raisonnement et son estimation des risques s’en trouvent faussés, explique M. Dubé.

Par exemple, chez la femme enceinte, si on demande un examen, bien ce n’est pas parce qu'il y a un tablier plombé devant le fœtus qu’il est complètement protégé , souligne-t-il.

Je ne veux pas être alarmiste, les doses sont vraiment négligeables, mais je pense que c'est important pour une honnêteté scientifique et pour bien informer la population.

L’idée mise de l’avant par M. Dubé étant que les gens puissent prendre des décisions éclairées et se questionner sur la pertinence de ces examens tout en sensibilisant au passage ceux et celles qui prescrivent des examens radiologiques.