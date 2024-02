Trois sports annulés aux Jeux d’hiver de la C.-B. à cause du manque de neige

Les sports qui nécessitent de la neige sont annulés aux prochains Jeux d'hiver de la Colombie-Britannique, car la poudreuse est absente. Ces jeux doivent se dérouler du 22 au 25 février à Quesnel en territoire lhtako.

Trois organisations sportives, la BC Alpine (ski alpin), la Freestyle BC (ski acrobatique) et la BC Snowboard (planche à neige) se sont retirées de ces jeux amateurs à cause des conditions neigeuses défavorables , selon une déclaration de l’organisateur des jeux, jeudi.

Un manque de manteau neigeux sur la montagne à la station de ski Troll et l’absence de tombées de neige importantes dans les prévisions météorologiques ont influencé cette prise de décision , a expliqué l’organisation des Jeux d'hiver, dans un communiqué de presse.

Selon celle-ci, les sports d’hiver en montagne requièrent un manteau neigeux important et des sites techniques pour avoir une compétition sûre et significative .

Cette décision a des conséquences pour 240 athlètes, selon la PDG des jeux d’hiver Allison Noble. Elle intervient alors que les niveaux d'enneigement étaient inférieurs de 39 % à la normale en date du 1er février, selon un nouveau rapport du Centre de prévision des régimes fluviaux de la Colombie-Britannique.

Les autres sports auront lieu

Selon la PDG des jeux, ce serait la première fois que les trois sports, le ski alpin, le ski acrobatique et la planche à neige doivent être annulés. Les épreuves de biathlon et de cross-country devraient quant à elles avoir lieu, qu’importe la quantité de neige, sur la terre ferme ou dans des scénarios modifiés .

Allison Noble précise que le biathlon est un sport qui combine en général le ski et le tir, mais que le modifier pour du tir et une course, en cas de manque de neige, a déjà été fait par le passé lors des jeux et rendu le sport sécuritaire.

Ouvrir en mode plein écran En date du 1er février, le manteau neigeux à travers la Colombie-Britannique continue de faire grise mine. Il est à 61 % de la normale, et l'île de Vancouver (photo) est en bas de tableau avec 30 % de la normale. Photo : Radio-Canada / Mélinda Trochu

Onze autres sports auront lieu en intérieur et les Jeux d'hiver devraient accueillir plus de 1200 athlètes, précise-t-elle. Du haut de ses 14 ans, le skieur acrobatique Hayden Vonah a déclaré que lui et ses coéquipiers étaient assez contrariés de ne pas pouvoir participer aux jeux.

J’avais vraiment hâte d’y aller et de rencontrer de nouvelles personnes, et puis juste pour l’expérience [...] Je suis franchement déçu de ne pas pouvoir y aller et concourir.

Son père Marcel Vonah explique que la famille espérait que la neige tombe alors que l'absence de poudreuse a aussi eu un impact sur les entraînements.

Allison Noble assure que la décision a été prise conjointement avec les organisations sportives et que les athlètes impactés sont toujours les bienvenus aux jeux. S'ils viennent, ils recevront alors des certificats de participation.