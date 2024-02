Le Service de police de Sherbrooke (SPS) est à la recherche de témoins en lien avec une agression sexuelle qui serait survenue au Carrefour de l'Estrie, vendredi dernier en soirée. Une femme aurait subi des attouchements d'un homme alors qu'elle se rendait à la toilette.

Une dame se rend à la salle de bain située derrière le centre commercial à proximité de l'entée S7. C'est tout près du commerce Aldo , raconte le porte-parole du SPS Martin Carrier. Sur place, un individu s'adonne à des attouchements sur la victime.

Cette dernière a été en mesure de se libérer de l'emprise de son agresseur. Elle a été prise en charge par le SPS .

L'enquête n'a pas permis de mener à une arrestation. Nos enquêteurs sont sur le dossier et on espère faire avancer cette histoire le plus rapidement possible.