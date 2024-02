Le couple de parents endeuillés qui avait été invité à un cocktail de financement de la Coalition avenir Québec (CAQ) pour pouvoir rencontrer la ministre des Transports Geneviève Guilbault et la sensibiliser aux dangers de l'alcool au volant sera remboursé.

Le parti a pris contact avec Mme Rivera et M. Bittar afin de leur offrir un remboursement, a confirmé par écrit la directrice générale de la CAQ , Brigitte Legault, vendredi. Nous respecterons leur choix, quel qu’il soit.

La CAQ a mis fin à son financement populaire la semaine dernière, a rappelé Mme Legault, pour justement éviter que des cas comme celui-ci entachent notre intégrité . Nous sommes désolés de la tournure des événements , a-t-elle ajouté.

Le couple Bittar-Rivera a créé une commotion, jeudi, en déclarant en commission parlementaire que le bureau de la députée caquiste de Soulanges, Marilyne Picard, leur avait conseillé, pour faire avancer leur cause, de participer le 12 octobre dernier à un cocktail à 100 $ où Geneviève Guilbault serait présente.

On a rencontré la ministre , a raconté Mme Rivera, jeudi. Et honnêtement, quand j'ai quitté l'endroit, j'étais vraiment déçue. J'ai trouvé ça inacceptable qu'on nous demande de payer 200 $ pour rencontrer la ministre.

Mme Picard a par la suite présenté ses excuses au couple pour l' erreur de jugement commise par une de ses collaboratrices.

L'argent remis à MADD Montréal

Joint par Radio-Canada, M. Bittar a fait savoir que le remboursement des 200 $ déboursés pour rencontrer la ministre n'était pas prioritaire pour sa conjointe et lui.

Une fois que la CAQ leur aura remis l'argent, ils le remettront eux-mêmes à MADD Montréal, l'organisme duquel ils sont membres et qui milite pour que le taux d’alcool permis dans le sang des automobilistes soit abaissé de 0,08 % à 0,05 %.

Mon but hier, ce n'était pas de créer une bombe , a assuré Mme Rivera à l'émission montréalaise Tout un matin, ajoutant que sa seule préoccupation était de convaincre le gouvernement du bien-fondé de sa cause.

Le couple Bittar-Rivera a perdu une fille, Jessica Sarli-Rivera, dans un accident de la route impliquant un chauffard en état d'ébriété, en mars 2007. Ils militent depuis pour resserrer la législation québécoise en lien avec l'alcool au volant.

Ouvrir en mode plein écran Jessica Sarli-Rivera est décédée le 20 mars 2017 à l'âge de 26 ans. Photo : MADD Canada

Québec solidaire (QS), qui dans les dernières semaines a déposé quatre plaintes à la commissaire à l'éthique et à la déontologie de l'Assemblée nationale en lien avec les cocktails de financement de la CAQ , dont deux ont été accueillies favorablement, a fait savoir vendredi qu'elle ne comptait pas cette fois-ci demander une enquête.

Les informations sur le cas mis en lumière hier sont publiques et nous évaluons que la commissaire à l'éthique a tout ce qu'il faut entre ses mains pour enquêter sur la députée de Soulanges , a indiqué le parti dans une déclaration écrite transmise aux médias vendredi.

Dénoncées par l'opposition, les pratiques de financement de la CAQ sont au cœur de l'actualité depuis la reprise des travaux parlementaires.

La controverse découle principalement de reportages publiés par Radio-Canada et La Presse canadienne, selon lesquels des députés ont invité des maires et des électeurs à participer à des cocktails à 100 $ afin de rencontrer des ministres du gouvernement Legault et de faire avancer leurs dossiers.

Avec les informations d'Alexandre Duval