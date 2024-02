Opération séduction au département de médecine nucléaire de l’hôpital de Chicoutimi

Une activité portes ouvertes se tient samedi après-midi au département de médecine nucléaire de l’hôpital de Chicoutimi. Les responsables ne s'en cachent pas : l’activité prendra des allures de petite séduction.

Les curieux pourront découvrir les salles d’examens, les laboratoires et les équipements utilisés, ainsi que se familiariser avec le travail des technologues. L’équipe souhaite séduire de futurs technologues pour gonfler les rangs.

La pénurie de main-d'œuvre frappe de façon importante dans ce secteur. À l’hôpital de Chicoutimi, on compte six technologues, alors qu’il en faudrait 14 pour fonctionner adéquatement.

Ouvrir en mode plein écran La chef de service en médecine nucléaire, Bénédicte Bissonnette-Marcoux, et le médecin Carlos Ochoa étaient de passage en studio vendredi. Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, l’un des cinq médecins spécialistes en médecine nucléaire, Carlos Ochoa, a expliqué que l’équipe avait dû s’adapter.

Il y a un écart énorme entre le nombre de médecins et le nombre de technologues, alors on a fini par apprendre quelques rôles techniques comme médecin et on donne un peu d’aide à nos collègues technologues. Ils nous ont appris comment gérer certaines machines, comment installer et désinstaller un patient, comment faire leur travail, mais de façon moins intense.

On est dans une situation extrêmement difficile de pénurie de personnel et on ne voit pas de solutions à court terme.

Un métier méconnu

La chef de service en médecine nucléaire, Bénédicte Bissonnette-Marcoux, croit que la méconnaissance du métier de technologue est une partie du problème.

Il faut faire connaître notre profession. C’est très méconnu même si la médecine nucléaire existe depuis environ 30 ans.

Le technologue est vraiment auprès du patient, explique-t-elle. Il va faire des petites recettes de produits radioactifs, va injecter le produit au patient et ensuite faire des images sous une caméra pour obtenir des images de la meilleure qualité possible, qui seront lues et analysées par les nucléistes.

Ouvrir en mode plein écran L'hôpital de Chicoutimi Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Elle insiste aussi sur le fait que les conditions liées à l’emploi sont plus qu’intéressantes.

C’est une belle profession parce qu’on peut travailler en santé, mais avec plein d’avantages. On travaille principalement de jour, très peu le soir, jamais la nuit et très peu la fin de semaine.

La pénurie se fait aussi sentir pour les médecins spécialisés dans ce domaine.

Une seule école de formation

Le fait qu’un seul établissement collégial de la province offre la formation des technologues est une autre partie du problème. Le Cégep d’Ahuntsic, à Montréal, est le seul à proposer la formation de trois ans.

Si une année il n’y a que 10 ou 12 finissants et qu’on se les sépare à travers le Québec, ça ne fait pas beaucoup de monde. Aussi, en région, l’attraction est plus difficile , explique Mme Bissonnette-Marcoux.

L’activité portes ouvertes, qui est l’initiative d’une des technologues, se déroule samedi de 13 h à 14 h 30. Les gens intéressés doivent se présenter à l’entrée principale de l’hôpital de Chicoutimi au début de l’après-midi.