Le prince Harry a conclu une entente à l'amiable avec un éditeur du Daily Mirror, qui a violé sa vie privée en piratant son téléphone et en fouillant illégalement, a annoncé vendredi l'avocat de Harry.

L'avocat David Sherborne a déclaré que Mirror Group Newspapers avait accepté de payer les frais juridiques de Harry et effectuerait un paiement provisoire de 400 000 livres (678 278 $ CA).

Harry a reçu 140 000 livres (237 397 $ CA) de dommages et intérêts en décembre après que le juge eut estimé que le piratage téléphonique était répandu et habituel dans les journaux du Mirror Group dans les années 1990, et que les dirigeants des journaux l'avaient dissimulé.

Le juge Timothy Fancourt a conclu que le téléphone de Harry avait été piraté dans une mesure modeste .

L'affaire intentée par Harry contre le Mirror Group, qui publie le Daily Mirror et deux autres tabloïds, est l'une des nombreuses campagnes qu'il a lancées contre les médias britanniques, qu'il accuse d'avoir gâché sa vie et d'avoir harcelé sa défunte mère, la princesse Diana, et son épouse Meghan.

En juin, il est devenu le premier membre haut placé de la famille royale à témoigner devant le tribunal depuis plus d'un siècle lors du procès de son affaire contre le Mirror.

Harry, également connu sous le nom de duc de Sussex, n'était pas présent au tribunal pour la décision de vendredi. Il s'est rendu à Londres depuis son domicile en Californie plus tôt cette semaine pour rendre visite à son père, le roi Charles III, qui a reçu un diagnostic de cancer. Harry est rentré aux États-Unis 24 heures plus tard.