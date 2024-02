Nouveau service à domicile en santé mentale pour l’Outaouais

Les personnes aux prises avec des troubles mentaux pourront maintenant obtenir une gamme de soins à domicile en Outaouais. Ce « service d’hospitalisation à domicile » vise à diminuer le recours à l’hospitalisation pour les personnes qui nécessitent « un niveau de soins aigus ».

Dès vendredi, une équipe multidisciplinaire sera disponible pour offrir ce service de traitement intensif bref à domicile .

Le processus comporte trois moments clés distincts : la résolution de la crise, la stabilisation et la reprise des activités de la vie quotidienne. Dès le départ et tout au long du suivi, la famille ou les proches sont engagés dans le processus et accompagnés, renforçant ainsi le soutien social , assure-t-on dans le communiqué gouvernemental.

Ouvrir en mode plein écran Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux. (Photo d'archive) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le ministre responsable des services sociaux Lionel Carmant voit ce programme comme faisant partie d’un changement de culture dans l’approche du système de santé quant aux enjeux de santé mentale.

L'hospitalisation à domicile donne d'excellents résultats dans les régions où le service est implanté et offre plusieurs avantages, l'un d'eux étant de permettre à l'équipe traitante d'être exposée à l'environnement de la personne , plaide M. Carmant.