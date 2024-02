Natation artistique : l’équipe de la Rimouskoise Florence Tremblay qualifiée pour les JO

L'équipe canadienne de natation artistique, dont fait partie la nageuse rimouskoise Florence Tremblay, est maintenant qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris qui auront lieu en 2024.

Lors d'une performance aux Championnats du monde de natation à Doha, au Quatar, l'équipe du Canada s'est taillé une place au 7e rang du programme libre en équipe.

C'était fou, on était toute l'équipe ensemble, on attendait de voir les résultats de l'Ukraine avant de pouvoir confirmer si on s'était qualifiées ou non, on était toutes ensemble, c'était vraiment un beau moment! , a indiqué Florence Tremblay, peu après avoir su que son équipe participerait aux Jeux olympiques.

Ouvrir en mode plein écran Florence Tremblay est une nageuse originaire de Rimouski. (Photo d'archives) Photo : Arianne Bergeron

Pour obtenir sa qualification, l'équipe canadienne devait faire partie des cinq meilleures équipes parmi celles qui n'avaient pas déjà été sélectionnées lors des Jeux panaméricains de Santiango, au Chili, en octobre dernier.

Les principales rivales de l'équipe canadienne étaient l'Ukraine et l'Italie. C'était vraiment très serré, on était vraiment très stressées , explique Florence Tremblay.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe canadienne de natation artistique lors de son programme libre, à Doha. Photo : Getty Images / Quinn Rooney

Même si son équipe se rendra aux Jeux olympiques de Paris, Florence Tremblay devra toutefois poursuivre ses efforts pour pouvoir y compétitionner. L'équipe canadienne compte 15 nageuses en tout, et 8 seulement seront dans l'eau pour l'épreuve par équipe des JO .

C'est des sélections qu'on fait dans l'équipe avant chaque compétition pour déterminer quelle personne va pouvoir voyager à la compétition. Pour ce qui est de celles qui vont nager, c'est une décision stratégique pour mettre de l'avant les qualités athlétiques et les forces de chacune , explique la nageuse.

D'ici là, tous les espoirs sont permis.

Pouvoir [me rendre aux Olympiques] cet été, ce serait fou, ce serait la réalisation de mon plus grand rêve.

Quoi qu'il en soit, la nageuse de 19 ans, qui est membre de l'équipe nationale senior depuis un peu plus d'un an, en a fait du chemin depuis ses débuts au club Vivelo de Rimouski, il y a 13 ans. En attendant les Jeux, elle prendra part à quelques autres compétitions et s'accordera également un peu de repos.

En 2021, une autre nageuse artistique de Rimouski, Camille Fiola-Dion, avait représenté le Canada aux Jeux olympiques de Tokyo. Son équipe s'était classée en 6e place.