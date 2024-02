Le gouvernement de l'Ontario a annoncé vendredi à Timmins un investissement de 5 915 793 $ destiné à 14 équipes de santé familiale de soins primaires du Nord-Est de l’Ontario.

Ces fonds serviront à l’agrandissement des installations existantes et la construction de nouvelles, pour certaines communautés.

Pour toute la province, le gouvernement prévoit 110 millions de dollars qui permettront de connecter jusqu’à 328 000 personnes aux équipes de soins primaires.

Notre gouvernement réalise des investissements records pour garantir que tous ceux qui souhaitent avoir un fournisseur de soins primaires puissent y accéder , a déclaré dans un communiqué la vice-première ministre et ministre de la Santé, Sylvia Jones.

Bien qu’il y ait encore du travail à faire, donner à des centaines de milliers d’Ontariens supplémentaires la possibilité d’accéder à des soins primaires nous rapproche encore plus de cet objectif.

L'Ontario est actuellement en tête du pays avec 90 % de la population reliée à un fournisseur de soins de santé régulier, lit-on dans un communiqué publié à l’occasion de l’annonce du financement.

Ledit communiqué souligne qu’un accès rapide aux soins primaires aide les gens à rester en meilleure santé plus longtemps grâce à un diagnostic et un traitement plus rapides.