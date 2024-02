La Ville d’Ottawa recherche celui ou celle qui dynamisera la capitale la nuit. Un poste de « commissaire à la vie nocturne » vient tout juste d’être affiché.

Le ou la candidate aura comme principal mandat de rendre la capitale fédérale plus effervescente entre 18 h et 6 h du matin.

La personne recrutée agira comme un ambassadeur et facilitateur de l’économie de la vie nocturne de la ville , peut-on lire dans l’offre partagée sur le site de la Ville, en établissant un équilibre entre la sécurité communautaire et le bien-être, la qualité de vie et l’effervescence commerciale à l’échelle de la ville la nuit.

Le salaire du futur commissaire à la vie nocturne est de près de 112 000 $ par année.

L’embauche de ce que la Ville qualifie aussi de maire de nuit , s’inscrit dans le Plan d’action pour l’économie de la vie nocturne , présenté en mai dernier.

Les grandes villes du monde entier créent des postes de commissaire à la vie nocturne, des tsars de la nuit, des maires de la nuit, des ambassadeurs de la nuit, etc. La création d'un poste de commissaire à la vie nocturne est une pratique exemplaire en matière de développement de la vie nocturne , indique la Ville dans son rapport.

Un spectacle donné au bar Le Brass Monkey à Ottawa. (Photo d'archives) Photo : PHOTO : FACEBOOK / THE BRASS MONKEY

Le plan suggère également de mettre à la disposition des citoyens une salle de musique et d’activités publiques d’une capacité de 1500 à 2000 personnes, en plus d’une autre salle d’une capacité de 500 à 2000 personnes, d’ici 2026.

Ottawa est une destination de choix pour les artistes musicaux, les spectacles en direct et les activités publiques qui nécessitent une salle de taille moyenne , souligne la Ville d’Ottawa dans son rapport.