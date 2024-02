Des milliers d’amateurs attendus pour le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt

Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt est lancé. Une tradition qui perdure depuis une quarantaine d’années et qui accueille des milliers d’amateurs à Maricourt.

L’an dernier, l’évènement avait rassemblé quelque 30 000 visiteurs. Les organisateurs s’attendent à une foule plus importante cette année.

Le Grand Prix génère environ sept millions de dollars en retombées économiques.

Ouvrir en mode plein écran Les courses débutent le 9 février en après-midi. Photo : Radio-Canada / Gordon Lambie

Jusqu’à dimanche, une centaine de courses sur neige et sur glace sont au programme. Plus de 300 pilotes en provenance du Québec, de l’Ontario et des États-Unis y participent.

Publicité

Composer avec la météo

Chaque année les organisateurs craignent que les conditions météorologiques perturbent le déroulement du Grand Prix. Et l’enjeu s'intensifie avec les années.

C’est de plus en plus un enjeu qu’on a mais on vit avec. On est équipé de canons à neige , explique le directeur général du Grand Prix, Guillaume Cayer-Richard. Ça augmente les coûts , ajoute-t-il. Une centaine de milliers de dollars, selon lui.

Ouvrir en mode plein écran Guillaume Cayer-Richard, directeur général, Grand Prix Ski-Doo Valcourt Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Par ici l'info. Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt ÉMISSION ICI PREMIÈRE Par ici l'info Écouter l’audio (Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt. 11 minutes) Durée de 11 minutes 0 seconde 11:00

Il assure toutefois que suffisamment de neige a été produite pour les courses, mais les pilotes devront tout de même s’adapter aux conditions des pistes.

Cette année c'est pire. On dirait qu'il n'y a pas de neige nulle part et qu'il fait chaud , lance le jeune pilote Jordan Lebel.

La neige est différente selon les températures, donc on s'adapte , mentionne Michel Arès, participant du Grand Prix depuis 1995. C'est rare qu'on ait ça au mois de février, donc il va falloir s'adapter aux conditions de course et peut-être jouer avec les lunettes pour la visibilité , ajoute son fils Charles-Antoine Arès.

Ouvrir en mode plein écran Les deux fils de Michel Arès compétitionnent maintenant en snowcross. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Guillaume Cayer-Richard souligne également que le Grand Prix prend un virage vert pour diminuer son empreinte carbone. Le tri des matières résiduelles et des politiques écoresponsables ont été mises en place.

Avec les informations de Marion Bérubé