Des petits chiens attaqués par des hiboux à Saint-Honoré

Des citoyens de Saint-Honoré ont vu leur petit chien attaqué par des hiboux dernièrement. La Ville a pris la peine de publier une note sur sa page Facebook pour inviter les propriétaires de petits animaux à la prudence.

Les attaques auxquelles fait référence la municipalité se sont produites dans les secteurs du Carré Nicolas et des rues Bergeron et Savard.

La municipalité signale qu'il est important de ne pas tenter de s'approcher des hiboux.

En entrevue à l’émission Place publique, le biologiste et directeur de la conservation au Zoo sauvage de Saint-Félicien, David Pagé, a expliqué que ce type d’attaques étaient bien possibles, mais plutôt rares. Elles surviennent généralement à un moment précis dans l’année, lorsque l’animal veut protéger sa descendance.

En février principalement et les mois suivants, c’est la nidification, donc il peut arriver que le hibou défende un territoire.

Les petits chiens sont plus à risque à cause de leur taille.

Pour un hibou qui va chasser des animaux comme des lièvres, un petit chien peut sembler similaire. Ça peut arriver, comme la nourriture est plus rare, qu’il s’essaye sur un animal de cette taille , révèle le spécialiste.

Pour ce qui est des attaques envers les humains par contre, il n’est pas question de nourriture, mais bien de défense de territoire.

Ouvrir en mode plein écran Les petits chiens sont plus à risque en raison de leur taille. Photo : getty images/istockphoto / HannahWade

Quoi faire?

Le biologiste David Pagé suggère de signaler ces épisodes par mesure de précaution.

Une fois que c’est signalé et qu’on sait à peu près dans quel coin le hibou est, c’est d’éviter le secteur le plus possible pour essayer de ne pas le déranger, pour laisser les petits grandir en paix, suggère-t-il. Nos animaux, on ne les laisse pas sortir seuls dans ce coin-là. À la rigueur, on reste proche d’eux le plus possible. On garde la laisse. Ce sont des comportements pour mettre le plus de distance possible entre nous et ces oiseaux dans cette période de l’année.

Idéalement, il suggère de trouver des endroits plus éloignés pour sortir notre animal de compagnie.