Le Port de Trois-Rivières s'apprête à lancer des travaux qui vont faire partie des plus importants de son histoire et parmi les plus complexes à jamais avoir été réalisés sur le Saint-Laurent.

Le bassin intérieur, auquel les navires ont accès dans la partie ouest du port, sera entièrement remblayé, ce qui va permettre d'ajouter des espaces d'entreposage extérieur.

Des problèmes de disponibilité de ce type d’espaces freinent en ce moment la croissance du port.

Le bassin au pied des élévateurs à grain, un espace d’une quinzaine de mètres de profondeur et de 17 000 mètres carrés en superficie, soit l'équivalent d'un peu plus de deux terrains de football, va entièrement disparaître.

Publicité

Ce bassin sera rempli à ras bord et deviendra un espace ouvert d'entreposage avec un nouveau quai en façade sur le fleuve.

Un projet important qui réjouit le président-directeur général du Port de Trois-Rivières, Gaétan Boivin.

C’est le projet d’une vie , indique-t-il.

Trois firmes d’ingénieurs ont été engagées pour réaliser ces travaux.

Parmi les facteurs qui complexifient ce projet considéré parmi les plus compliqués depuis la construction de la voie maritime du Saint-Laurent, il faudra notamment, dans les opérations de remblayage, éviter de déstabiliser les hauts silos en place, selon M. Boivin.

Pendant les importants travaux, il sera aussi nécessaire d'assurer la poursuite des transbordements. Remplir le bassin ne sera donc pas aussi simple que d'aller y déverser un cortège de camions remplis de roches.

Publicité

Des coûts à la hauteur de la complexité du projet

C'est un des projets les plus complexes, mais aussi évidemment des plus dispendieux, mais surtout un projet extrêmement complexe parce qu'on doit le faire autour des infrastructures qui sont déjà là , ajoute Gaétan Boivin.

Le coût des travaux pourrait s'élever jusqu'à 280 millions de dollars, une facture énorme pour un port de la taille de celui de Trois-Rivières.

L'atténuation de l'impact environnemental est aussi bien sûr un volet qui a été pris en compte, assure M. Boivin.

En fait tout est pas mal réglé. On a répondu aux questions, on attend d'ici quelques semaines, les autorisations environnementales , dit-il.

Le financement public capital pour la réalisation de ce mégaprojet n'est pas encore acquis, le port va tout de même se lancer dans les travaux et ira chercher l'argent en cours de route

M. Boivin affirme que le port a un urgent besoin d'ajouter à sa capacité d'entreposage parce que sa croissance s'en trouve entravée.

En 2023 4,2 millions de tonnes métriques ont été manutentionnées contre 4,3 l'année précédente. Le port est au maximum de sa capacité, répète son PDG.

C'est un projet qui est beaucoup risqué, des risques qu'on essaie d'atténuer le plus possible, qui a quand même beaucoup d'incertitudes, mais ça rend ce projet-là vraiment intéressant , conclut-il.

Les travaux vont commencer en 2024, et devraient s’échelonner jusqu’en 2027.

D'après le reportage de Louis Cloutier