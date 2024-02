La Ville d'Ottawa a décidé d’agir après qu'une maison protégée par le patrimoine et appartenant au haut-commissariat de l'Ouganda a été démolie sans permis.

La maison en stucco vieille de 67 ans et située au 235, avenue Mariposa était la résidence officielle du haut-commissariat de l’Ouganda. Il s'agit d'une propriété patrimoniale de catégorie 2 située dans le district de conservation du patrimoine du parc Rockcliffe et qui figurait sur la liste des propriétés à risque de la Ville.

Norman Allen, directeur adjoint de la construction de la Ville, a qualifié l'infraction de grave. Un rapport de l’administration municipale statue que cette démolition est non approuvée et viole la Loi sur le patrimoine de l'Ontario ainsi que la Loi sur le code du bâtiment de la province.

La Ville a réagi en déposant un recours devant la cour de justice de l’Ontario contre Elite Dream Construction Corporation de Toronto. Elle cite trois violations de la Loi sur le code du bâtiment datant de la fin octobre, ainsi qu'une autre allégation de non-respect d'un ordre datant de la fin novembre ou du début décembre.

Publicité

Un permis avait été délivré pour la propriété, mais uniquement pour sa modification et la construction d'annexes. Cependant, les Services du code du bâtiment ont reçu une plainte le matin du 23 octobre concernant la démolition de la maison.

Ce jour-là, un inspecteur a constaté que les travaux de démolition se limitaient à la façade du garage, ce qui était autorisé par le permis. L'architecte a assuré que la maison elle-même ne serait pas démolie, selon M. Allen.

Pourtant, deux jours plus tard, a indiqué M. Allen dans un courriel, l'inspecteur est revenu pour constater que le toit et les murs du deuxième étage avaient été démolis et que des débris avaient été déposés au rez-de-chaussée. L'inspecteur a réussi à faire interrompre les travaux le lendemain et a émis un ordre de mise en conformité, a ajouté M. Allen.

À l'heure actuelle, seuls quelques murs du rez-de-chaussée sont encore debout.

En 2018, les conseillers municipaux ont rejeté la demande de démolition de ce bâtiment, une décision que le haut-commissaire a qualifiée de très injuste . La propriété demeure sur la liste de surveillance du patrimoine de la Ville.

Sur l'avenue Mariposa, le haut-commissariat cherche toujours à construire la structure de huit chambres à coucher plus grande et plus haute décrite sur son permis de modification, mais maintenant en tant que nouveau bâtiment.

Ouvrir en mode plein écran Un croquis d'architecte du nouveau design proposé pour la résidence du haut-commissariat de l'Ouganda. (Photo : Bell + Associates Architecture) Photo : Radio-Canada

L’administration municipale recommande au conseil d'approuver la demande, qui sera soumise au comité du patrimoine bâti du conseil la semaine prochaine.

Publicité

Le haut-commissariat de l'Ouganda a déjà eu des démêlés avec le conseil municipal au sujet d'une autre propriété qu'il possède dans un district de conservation du patrimoine : un bâtiment de deux étages sur la rue Cobourg qui a brièvement été la résidence de l'ancien premier ministre Lester B. Pearson.

Question soulevée auprès d'Affaires mondiales Canada

MacKenzie Kimm, planificatrice principale de la conservation du patrimoine à la Ville d'Ottawa, a déclaré que la municipalité avait informé Affaires mondiales Canada de la situation au 235, avenue Mariposa. Le ministère des Affaires étrangères n'a pas précisé s'il avait soulevé la question avec le haut-commissariat de l’Ouganda au niveau diplomatique.

Ni Elite Dream Construction Corporation, ni le haut-commissariat de l'Ouganda n'ont répondu à nos demandes d’entrevue. Un rapport de l'auditeur général de l'Ouganda déposé en 2023 a constaté que les bâtiments de l'avenue Mariposa et de la rue Cobourg étaient tous deux dans un état très déplorable .

Avec les informations de CBC News