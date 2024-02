Les opposants à l'agrandissement des installations d’élevage de Saumon de Cooke Aquaculture dans la baie de Liverpool ont reçu l’appui du premier ministre de la Nouvelle-Écosse.

Tim Houston s’oppose au projet controversé qui triplerait le nombre de saumons dans la région et ajouterait deux sites de pisciculture supplémentaires.

Il précise que la décision finale viendrait d'un régulateur indépendant qui examinerait le bien-fondé le mois prochain.

Il y a certainement beaucoup de gens à Liverpool qui sont inquiets à ce sujet , reconnait Tim Houston. Je respecte leurs inquiétudes et j'ai entendu leurs inquiétudes.

Bien que je pense qu'il existe des opportunités incroyables pour l'aquaculture dans cette province, j'estime personnellement que la baie de Liverpool n'est pas un endroit approprié pour ça

Ouvrir en mode plein écran Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Robert Short

Plus tôt cette semaine, il a fait des remarques similaires lors d'un déjeuner d'affaires à Liverpool auquel participait la députée progressiste-conservatrice de Queens et ministre Kim Masland, qui s'oppose aussi au projet.

Le gouvernement municipal local s'est d'ailleurs aussi prononcé contre le projet.

Plan pour 1,8 million de saumons

Kelly Cove Salmon Ltd., une filiale de Cooke, a demandé l'agrandissement de sa ferme piscicole existante à Coffin Island et un permis pour en ouvrir deux nouvelles à Brooklyn et à Mersey Point, dans le comté de Queens.

Si la demande est approuvée, chaque site contiendra 660 000 poissons, soit une augmentation de 370 % du nombre de saumons d'élevage dans la baie de Liverpool.

Il s'agit de la première nouvelle installation d’élevage de saumon proposée en Nouvelle-Écosse depuis de nombreuses années. C’est aussi lune des rares demandes soumises à la Commission d'examen indépendante de l'aquaculture, un organisme quasi judiciaire créé en 2015 pour renforcer la confiance du public dans les décisions concernant l'aquaculture.

Ouvrir en mode plein écran Kelly Cove Salmon souhaite augmenter la taille de sa ferme piscicole existante sur Coffin Island, dans la baie de Liverpool, et ajouter deux sites supplémentaires à proximité, à Mersey Point et Brooklyn. Le site actuel et les sites proposés sont surlignés en jaune. Photo : Radio-Canada

Tim Houston a clairement indiqué que le résultat de la demande n'était pas entre ses mains.

La commission indépendante prendra sa décision. Mais je pense simplement que certains sont appropriés et d'autres ne le sont pas et je pense simplement que ce projet serait plutôt du côté de ce qui n'est pas approprié , a-t-il dit.

L'opinion du premier ministre n'arrête pas Cooke. Dans une déclaration, la porte-parole de Cooke, Claire Ryan, a expliqué que l'entreprise travaillait depuis plusieurs années avec les régulateurs provinciaux et fédéraux pour préparer sa demande.

Nous sommes contents que le premier ministre respecte le processus indépendant de la Commission d'examen de l'aquaculture de la Nouvelle-Écosse qui a été établi par le gouvernement provincial, et nous sommes impatients de présenter cette demande le mois prochain , a déclaré Claire Ryan.

Les opposants demandent l'arrêt des audiences

Les opposants sont encouragés par le soutien de Houston. En tant que fondateur de Protect Liverpool Bay, je suis heureux d'entendre la position personnelle du premier ministre , a déclaré Brian Muldoon.

Nous croyons fermement que la classification de toutes les baies de la Nouvelle-Écosse doit avoir lieu avant qu'une décision ne soit prise sur toute demande. Nous avons demandé un moratoire sur toutes les demandes qui étaient en place à l'automne 2023.

En 2014, le rapport Doelle-Lahey sur l'aquaculture appelait à un système de classification qui évalue les zones côtières en fonction de leur aptitude à l'aquaculture.

La province affirme qu’elle dévoilera sa carte de classification en mars 2025.