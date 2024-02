David Fortin est toujours introuvable 15 ans plus tard, mais les proches en savent plus

Quinze ans après la disparition de David Fortin, sa famille a pris connaissance de nouveaux éléments au cours des derniers mois. Des informations qui n'ont rien pour apaiser la douleur des proches du jeune Almatois disparu sans laisser de traces. La famille de celui qui vivait de l’intimidation n'a toujours aucune idée de ce qui est arrivé, mais elle en a appris davantage sur les heures précédant sa disparition.

Le 10 février 2009, David Fortin quittait la résidence familiale pour se rendre à l’école. Il devait monter à bord de l’autobus scolaire pour se rendre à l’école secondaire Camille-Lavoie d'Alma. Il n’a pas été vu dans le véhicule ni à l’école.

Depuis des milliers d’informations ont été transmises aux autorités, mais toujours aucune trace de celui qui avait 14 ans au moment de sa disparition.

À la demande de la famille, une réévaluation du dossier a été faite par la division des disparitions et des dossiers non résolus de la Sûreté du Québec au cours des derniers mois. Sa famille a pu en savoir davantage à propos d'un événement qui s’est déroulé la veille de sa disparition.

Les proches de David Fortin disent n'avoir jamais été informés de la sévérité des actes. Autant physique que verbale. Quelque chose de très intense qui s’est passé avec des jeunes de l’école , précise la mère de l'adolescent, Caroline Lachance.

Les policiers n’auraient pas souhaité lui en dire davantage et elle n’aurait pas voulu en savoir plus. Ainsi, la mère de David Fortin ne sait pas ce qui s’est dit et fait, simplement que c’était horrible .

Caroline Lachance l’avoue, elle aurait préféré ne pas en être informée puisqu'elle ressent davantage de souffrances depuis. La mère de David Fortin ne donne plus d'entrevues formelles, mais elle a remis à Radio-Canada une lettre destinée à son fils.

Le temps qui passe… 15 années sont déjà passées depuis cette terrible journée Même après tout ce temps, revient toujours cette question Où es-tu? Ce n’est pas ce qui s’est passé dont j’aimerais la réponse Puisque l’on sait pourquoi tu n’es plus là De nouvelles informations nous ont été apprises Elles font très très mal à entendre Certaines et plusieurs personnes en sont responsables Et j’espère qu’ils ont tous fait un examen de conscience Mais quelle journée atroce tu as pu vivre la veille de ton départ, ça on ne le savait pas, du moins pas autant. Ouf, si j’avais su… Après tout ce temps où nous continuons toujours à t’attendre et à garder cet espoir bien présent, la vie continue, sans toi physiquement Mais toujours bien ancré dans notre cœur Aucune journée ne passe sans que nous pensions à toi Nous t’incluons dans nos projets, nos voyages , nos repas, notre quotidien Et tu nous manques toujours autant Apprendre à vivre autrement, à rester forts et positifs, pas toujours facile Une chose est certaine, même après ces 15 années, tu n’es pas oublié Les gens te portent dans leur cœur et dans leurs yeux Ta souffrance a fait bouger la société face à l’intimidation que vivent surtout nos jeunes, mais pas assez puisqu’il y en a encore toujours trop Aujourd’hui, j’aimerais que les gens se souviennent de toi comme un jeune homme qui a été fort et courageux Qui a terriblement souffert parce qu’il voulait être aimé par tous Un jeune homme brillant, travaillant, attachant, souriant malgré tout Mon petit garçon à moi, que j’aime et que j’adore et qui me manque tellement, mais tellement Nous continuons, et ce, pour toujours de garder espoir de te serrer à nouveau dans nos bras Que la vie te soit douce là où est Je t’aime mon beau David d’amour

La mère de David Fortin assure que la collaboration avec les équipes de la Sûreté du Québec a toujours été bonne depuis les 15 dernières années.

La SQ a décliné notre demande d’entrevue. Le service des communications indique toutefois que le dossier fait l’objet d’une enquête par la division des enquêtes sur les crimes majeurs. On nous assure que 15 ans plus tard, l’enquête se poursuit.

Bien que sensible à la disparition de David Fortin, le service des communications du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean n’accorde plus d’entrevue sur ce sujet, et ce, depuis quelques années.

Concernant la lutte contre l’intimidation et la violence, elle est une priorité pour notre organisation. Nos écoles et centres y consacrent tous les efforts requis en termes de prévention et d’intervention. Nous sommes engagés à cultiver un climat scolaire positif et inclusif pour le bien-être et le développement de nos élèves , indique la directrice générale adjointe et secrétaire générale du CSSLSJ , Christine Flaherty.

Ne pas oublier David Fortin

Le Réseau Enfants-Retour accompagne les Fortin depuis les tous débuts. On ne dit pas nos clients, c'est vraiment nos familles. On est rendus vraiment très proches de Caroline, Éric et Marjorie. On espère toujours avoir la réponse de ce qui est arrivé le matin du 10 février 2009 , témoigne la directrice des opérations chez Réseau Enfants-Retour, Nancy Duncan.

L'organisme guide une centaine de familles qui doivent apprendre à vivre sans un proche. Dans certains cas, des personnes sont recherchées depuis plus de 60 ans.

On est là pour offrir un support émotionnel et des ressources. On joue souvent un rôle de liaison entre les corps de police et les familles et nos partenaires , résume Mme Duncan.

Cette année de plus sans David Fortin sera soulignée par l'organisme.

Quinze ans plus tard, c'est de continuer à en parler. On ne veut pas que personne n’oublie. Beaucoup de gens connaissent très bien le nom de [David Fortin], mais on ne veut pas que les personnes oublient. On espère qu'il y a quelqu'un quelque part qui connait la réponse. Il y a juste peut-être un petit renseignement, peut-être pour eux n'est pas important, mais c'est peut-être quelque chose qui peut nous aider à savoir ce qui est arrivé ce jour-là , explique Nancy Duncan.

Peu importe si ça fait 15, 20, 25 ans, dans certains dossiers ça fait plus de 60 ans qu'on travaille avec les familles, on va continuer à souligner les anniversaires de disparition et d'en parler

En 2023, 130 dossiers de plus ont été traités par l’organisme. Deux intervenants s'y consacrent à temps plein. Ils supportent les familles. Environ 80 % des dossiers concernent des fugues allant de 24 heures à plusieurs mois. À cela s'ajoutent les enlèvements parentaux et les disparitions inconnues.

David Fortin portait, au moment de sa disparition, un manteau rouge avec une inscription Polaris, un jeans bleu, un chandail à capuchon noir, des espadrilles beiges, des gants rouges et une tuque grise. Toute personne qui détient de l’information à son sujet peut communiquer avec les policiers au numéro 1-800-659-4264.

La disparition non résolue de David Fortin est parmi les plus gros cas de l'organisme. Au fil des années, Réseau Enfants-Retour a reçu des centaines d'informations concernant David Fortin. Certaines d'entre elles ont été transmises aux enquêteurs.

L’équipe de Réseau Enfants-Retour souhaite, dans tous les cas, offrir des réponses aux familles concernées.