Un haut responsable politique du comté rural de Pictou, en Nouvelle-Écosse, a affirmé jeudi que sa municipalité a encore du mal à dégager les imposantes quantités de neige de la fin de semaine dernière, en partie parce que la région a été négligée par le gouvernement provincial.

C'est une préoccupation dans le comté depuis un certain temps, a déclaré le préfet Robert Parker, rappelant qu'ils ont été durement touchés par cette affaire, mais que toute l'attention est tournée vers le Cap-Breton.

Le Cap-Breton, à l'est de Pictou, a reçu jusqu'à 150 centimètres (cm) de neige et a fait l'objet d'efforts de secours provinciaux et fédéraux.

Toutefois, M. Parker a dit que les rapports du comté de Pictou indiquant 60 à 70 cm de neige le week-end dernier sous-estimaient considérablement la quantité de neige réellement accumulée.

Ouvrir en mode plein écran Le préfet Robert Parker représente la municipalité du comté de Pictou. Photo : Radio-Canada

Les chutes de neige ont commencé vendredi après-midi et ont continué tout le week-end et jusqu'à lundi, a indiqué M. Parker, à son avis la zone a plutôt reçu autour de 90 cm à un mètre de neige au milieu de congères plus élevées.

Nous ne sommes peut-être pas aussi mal en point qu'ailleurs, mais nous sommes en mauvaise posture, même si notre situation s'améliore , a-t-il dit.

Le préfet a déclaré que les efforts de déneigement de la province étaient médiocres plus tôt dans la semaine, mais qu'ils se sont depuis améliorés, aidés par l'arrivée de grosses machines de déneigement du Nouveau-Brunswick.

Pourtant, 29 des routes du comté restaient bloquées mercredi soir. Et presque toutes les routes du comté sont entretenues par le gouvernement provincial.

Le gouvernement progressiste-conservateur du premier ministre Tim Houston devrait commencer à acheter des équipements plus gros pour faire face aux futures super tempêtes , a soutenu M. Parker. Les camions ne sont pas assez robustes et il n'y en a pas assez.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, lors d'un point de presse après la tempête de neige. Photo : (Jean Laroche/CBC)

Tim Houston a souligné jeudi que la province avait réussi à dégager 200 routes mercredi, même si elle était confrontée à une quantité de neige record dans certaines régions. Toutefois, 50 autres routes étaient encore impraticables jeudi.

Bilan de la province

Nous aurons une discussion pour voir s'il y a quelque chose que nous pouvons faire différemment , a-t-il affirmé après une réunion du cabinet à Halifax.

La ministre des Travaux publics, Kim Masland, a déclaré que 5 % des équipements de déneigement de la province étaient tombés en panne au cours des derniers jours. Je ne pense pas que ce soit une quantité très élevée, compte tenu du poids de la neige à laquelle nous avons dû faire face , a-t-elle soutenu.

Son ministère a confirmé jeudi avoir déplacé 113 pièces d'équipement, dont certaines provenant d'entrepreneurs privés, vers les districts du nord et de l'est de la province.

Le préfet Robert Parker a affirmé qu'on lui avait dit que les routes seraient dégagées d'ici vendredi, mais il n'est pas convaincu que cela se produira.

En attendant, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour être sûrs de ne pas nous retrouver confrontés à une catastrophe ou de perdre quelqu'un parce qu'il n'a pas pu obtenir ce dont il avait besoin , a-t-il confié.

Plus d'aide nécessaire

Le gouvernement provincial a déclaré que plus de 1000 personnes sont au travail et utilisent environ 400 pièces d'équipement pour déneiger la Nouvelle-Écosse.

Ouvrir en mode plein écran Des travailleurs réparent une chaussée du comté de Pictou à la suite des dommages importants causés par l'onde de tempête provoquée par Fiona en septembre 2022. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Le parti d'opposition de la province demande à M. Houston d'offrir une aide financière aux résidents du Cap-Breton et du nord-est de la Nouvelle-Écosse. Le chef libéral Zack Churchill a déclaré qu'après que la tempête post-tropicale Fiona a causé des dégâts considérables en septembre 2022, le gouvernement a annoncé un programme de soutien pour aider les résidents à nettoyer leurs propriétés et à se remettre du stress financier.

Le premier ministre n'a pas pris cette tempête au sérieux, et le résultat a laissé des milliers de Néo-Écossais sans le soutien dont ils ont besoin pour survivre , a soutenu Zach. Churchill dans un communiqué.

Nous avons entendu parler de personnes âgées coincées dans leur maison et de personnes incapables de recevoir un traitement contre le cancer ou une dialyse. Le moins que ce gouvernement puisse faire est de traiter cette tempête avec la même urgence que Fiona.