Le chef conservateur Pierre Poilievre s'engage à réparer le système fédéral d'accès à l'information afin d'accélérer les délais de réponse et de divulguer davantage d'informations.

Il a pris cet engagement lors d'une conférence de presse à Vancouver jeudi, où le chef de l'opposition a annoncé un nouveau plan de revenus pour les Premières Nations aux côtés des dirigeants de la région.

Des examens successifs ont conclu que le système d'accès est défectueux et en proie à des retards, la Commissaire à l'information du Canada exprimant ses inquiétudes quant au fait qu'il est obsolète et qu'il n'y a pas d'urgence pour le réparer.

Les Canadiens peuvent utiliser la Loi sur l'accès à l'information pour demander une gamme de documents gouvernementaux, moyennant des frais de traitement de cinq dollars. La législation elle-même n'a pas été mise à jour depuis des décennies.

Il s'agit d'un tournant important pour un dirigeant qui a joué un rôle de premier plan dans le gouvernement conservateur de Stephen Harper, qui n'a pas tenu sa promesse de rendre davantage de documents accessibles par le biais de la loi.

Maintenant, M. Poilievre affirme qu'un futur gouvernement conservateur réformerait le système et veillerait à ce que l'information parvienne plus rapidement aux citoyens.

Nous allons accélérer les délais de réponse, a-t-il déclaré. Nous publierons plus d'informations. Nous donnerons au commissaire plus de pouvoir pour contourner les gardiens au sein du gouvernement et privilégier la transparence plutôt que le secret.

Pierre Poilievre a également déclaré qu'il croyait que la Chambre des communes devrait divulguer automatiquement davantage d'informations, décrivant le système fédéral d'accès à l'information comme étant aux prises avec la bureaucratie.

[Ce] que nous devons faire, c'est une publication plus proactive des dépenses et des décisions de l'enceinte parlementaire, afin que vous les ayez par défaut.

Promesse libérale

Lorsqu'il a été élu pour la première fois, le premier ministre Justin Trudeau a promis d'injecter plus de transparence dans le régime, présentant l'ouverture comme l'une des marques de fabrique de son nouveau gouvernement.

Des années plus tard, les experts et les utilisateurs affirment que les changements apportés jusqu'à présent sont loin d'être à la hauteur des attentes et que les longs délais de traitement et les retards existants n'ont fait qu'empirer pendant la pandémie de COVID-19.

La commissaire à l'information, Caroline Maynard, a déclaré dans un discours en novembre dernier qu'elle estimait que la loi devait être mise à jour et que des investissements étaient nécessaires pour renforcer les ressources existantes afin d'administrer le système en temps opportun.

Un changement de culture est également nécessaire, a-t-elle ajouté.

La prise de parole de M. Poilievre, jeudi, marquait le quatrième jour consécutif où le chef conservateur apparaissait devant les journalistes, et le troisième discours politique qu'il faisait cette semaine.

Cela survient alors que les conservateurs tournent leur attention vers les prochaines élections générales, qui doivent avoir lieu d'ici la fin de 2025, et que les libéraux et d'autres critiques accusent M. Poilievre de parler dans des slogans et des vidéos sur les réseaux sociaux plutôt que de proposer des solutions politiques aux Canadiens.