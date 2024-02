Avec une offensive publicitaire et politique lancée vendredi, Québec solidaire (QS) dit vouloir faire augmenter l'adhésion à la souveraineté. « Ce n'est pas une réponse à des critiques, ce n'est pas en lien avec la montée du PQ », assure Ruba Ghazal.

On lance une campagne pour promouvoir la vision de l'indépendance du Québec de Québec solidaire , explique la députée de Mercier, en entrevue avec Radio-Canada.

Avec un nouveau site web, de l'affichage et des événements, par exemple dans les cégeps et les universités, la formation politique veut surtout convaincre les jeunes électeurs de se rallier à son projet de société d'ici 2026.

On voulait élargir le nombre de personnes, les nouvelles générations qui appuieraient l'indépendance , résume Ruba Ghazal, ambassadrice de cette campagne baptisée Nouveau Québec .

La raison aussi pour laquelle on le fait, c'est que nos membres nous ont dit [en Conseil national] : "on veut entendre parler du projet d'indépendance beaucoup plus".

D'après les plus récents sondages, seul le tiers des électeurs de QS voteraient oui à un référendum sur la souveraineté, soit la même proportion que dans le reste de la population.

Moi, je vois le verre à moitié plein , soutient Ruba Ghazal. Ces gens-là sont déjà à Québec solidaire, ils aiment notre projet. Ce sont des personnes qui ont les oreilles toutes grandes ouvertes pour qu'on leur parle de notre projet d'indépendance.

C'est sûr que si on ne fait rien, rien ne va arriver , ajoute la co-porte-parole du parti, Émilise Lessard-Therrien. Ce qu'on souhaite faire, c'est d'endosser notre posture de leader sur la question de l'indépendance au Québec.

Elles promettent d'expliquer leur projet plus en détail au cours des prochains mois et des prochaines années, mais elles feront valoir les avantages de l'accession à la souveraineté, par exemple dans la lutte contre les changements climatiques.

Le recours à une Assemblée constituante, qualifiée d'« échappatoire » par Christine Labrie, demeure toutefois la solution privilégiée. Dans un premier mandat, un gouvernement solidaire convoquerait des membres de la société pour rédiger la constitution d'un nouveau pays. Cette constitution serait ensuite soumise à un référendum.

Ce qu'on veut, c'est avoir une stratégie gagnante, et pour nous la stratégie gagnante, c'est une Assemblée constituante , fait valoir l'ex-députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue.

Quel lien avec la montée du PQ ?

Les deux solidaires assurent que cette initiative n'a rien à voir avec le regain de popularité du Parti québécois (PQ), qui arrive maintenant en première position dans les intentions de vote.

Ce n'est pas une réponse à des critiques, ce n'est pas en lien avec la montée du PQ , insiste Ruba Ghazal. On ne fait pas les choses en fonction de ce que les autres font.

On veut parler à notre façon de l'indépendance , précise-t-elle, et faire la promotion d'un nationalisme ouvert et inclusif .

N'empêche, certains pourraient y voir une forme de rattrapage, convient Mireille Lalancette, professeure titulaire en communication politique à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). C'est sûr qu'avec la montée dans les sondages du PQ , il est bon de redevenir souverainiste , observe-t-elle. QS retourne à ses sources.

Manifestement, il y a un transfert de voix nationalistes des caquistes vers les péquistes. Il semble naturel de vouloir se positionner pour en profiter.

On va vouloir taper sur le clou de la souveraineté , prédit Mireille Lalancette. La question c'est : "Est-ce que les gens s'intéressent vraiment à la souveraineté ou sont-ils déçus de la CAQ ?"

Cela doit s'accompagner par du concret

Au fil des ans, certains en sont venus à douter des véritables velléités indépendantistes de Québec solidaire. En décembre, dans une lettre ouverte, d'anciens membres du défunt parti politique Option nationale (ON) ont appelé leurs anciens collègues qui y sont à quitter QS .

Si QS décide vraiment de mener campagne pour l'indépendance, nous ne pourrons que saluer cette initiative , dit Mathieu Lebel, signataire de la lettre et ancien vice-président d' ON à Terrebonne. Mais cela doit s'accompagner par du concret.

C'est bien beau les belles paroles, mais ce sont les actions qui définissent les partis politiques , écrit-il dans un échange de courriels.

Il dit par ailleurs ignorer si l'appel lancé à ses vieux camarades a été entendu.

Plus on sera à parler d'indépendance, mieux c'est , convient Ruba Ghazal. Nous, ce qu'on souhaite, c'est augmenter l'adhésion au projet.