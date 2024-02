La Nouvelle-Écosse crée un tribunal des cautionnements, dans l’espoir de rattraper les retards dans le processus judiciaire et réduire les délais dans le système de justice.

Cette cour sera à Halifax, mais des comparutions de n’importe où dans la province pourront y avoir lieu, virtuellement.

Son budget d’opération prévu, incluant les salaires, se chiffre à 1,75 million de dollars pour 2024-2025. Le gouvernement octroie aussi 227 000 $ à l’aide juridique de la Nouvelle-Écosse pour l’aider à la défense des personnes qui comparaîtront.

Réduire le nombre de causes en attente et faire fonctionner nos tribunaux efficacement sont de la plus haute importance , a déclaré dans un communiqué jeudi le procureur général et ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse, Brad Johns.

Publicité

Confier les remises en liberté à un tribunal spécialisé va permettre de tenir plus de procès, plus tôt, et réduire les risques que des dossiers soient abandonnés.

Le ministre fait ici référence à l’arrêt Jordan de la Cour suprême du Canada. Cette décision du plus haut tribunal du pays stipule qu’un accusé ne doit pas attendre plus de 18 mois pour un procès en cour provinciale, ou 30 mois en Cour suprême.

Depuis cette décision en 2016, les délais parfois longs dans le système de justice ont fait échouer des dossiers et entraîné l’abandon des accusations, parfois très sérieuses, contre des accusés.

Des juges de paix présideront le tribunal des cautionnements.

Publicité

Jusqu’ici, puisqu’il n’y avait pas de tribunal qui y était dédié, ces comparutions étaient ajoutées au registre habituel avec le reste des causes, ce qui venait alourdir les procédures dans des cours très achalandées comme celle d’Halifax, par exemple.

Selon le ministre Brad Johns, 70 % des gens présentement détenus en Nouvelle-Écosse sont en détention provisoire. Un tribunal des cautionnements devrait permettre de remettre plus rapidement en libérer un bon nombre de ces personnes en attendant la suite des procédures qui les concernent.

En janvier, le ministre avait annoncé l'embauche de 11 procureurs supplémentaires.