Une tempête hivernale cause des coupures de courant au Manitoba

Environ 3400 ménages manitobains sont privés d’électricité jeudi soir en raison d'une tempête hivernale qui s'est abattue sur le sud-ouest de la province, selon Hydro-Manitoba.

Vers 19 h, la société d’État a indiqué sur son compte X, anciennement Twitter, que les quartiers de Charleswood, Westwood, Tuxedo et Sage Creek étaient sans électricité.

Une panne majeure dans l’ouest de Winnipeg a touché 2801 personnes, indique Hydro-Manitoba sur son site Internet. La résolution de cette panne est prévue pour 21 h, peut-on y lire.

Alors que les chutes de neige et le vent s’accélèrent, une grande partie de la pluie gèle et nous cause quelques problèmes dans l'ouest du Manitoba avec de la glace sur les lignes électriques , a déclaré jeudi Bruce Owen, porte-parole d'Hydro-Manitoba.

Publicité

Plusieurs zones à l’ouest de Winnipeg, dont Portage-la-Portage ont également été affectées par des coupures de courant jeudi soir.

Le porte-parole d’Hydro-Manitoba demande à la population d'être patiente pendant que les équipes s’occupent de lignes électriques tombées et des poteaux brisés responsables des pannes.

Nos équipes se rendent auprès des gens et rétablissent le courant aussi vite que possible, mais nous empruntons les mêmes routes que tout le monde , a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la journée de jeudi, des écoles des divisions scolaires Fort La Bosse et Southwest Horizon ont été fermées alors que certaines parties du sud du Manitoba ont subi les premiers effets d'une tempête hivernale causée par le passage d’une dépression atmosphérique en provenance du Colorado.

Pour la capitale manitobaine, la neige devrait cesser de tomber vendredi en soirée, d’après Environnement Canada.

À 19 h 30, aucune alerte de chute de neige de l’agence fédérale n’était en vigueur pour la province.

Un retour à des températures plus froides, mais toujours au-dessus des normales saisonnières, est prévu pour la fin de semaine et la semaine prochaine.