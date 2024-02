Un manteau neigeux presque 40 % plus bas que la normale inquiète en C.-B

La sécheresse en Colombie-Britannique pourrait s'aggraver cette année, avertissent les experts et les dirigeants. Les niveaux d'enneigement étaient inférieurs de 39 % à la normale en date du 1er février, selon un nouveau rapport du Centre de prévisions fluviales de la Colombie-Britannique.

L'inquiétude grandit quant à la faiblesse de l'accumulation de neige dans les montagnes. L'année dernière, à la même époque, les niveaux d'accumulation de neige étaient inférieurs de 19 % à la normale.

Le manteau neigeux est particulièrement faible sur la côte sud, allant de 30 % par rapport à la normale sur l'île de Vancouver à 47 % dans la région du bas Fraser.

C’est le plus bas que nous ayons connu en moyenne dans l’ensemble de la province [en février] au cours des 45 dernières années , avertit Jonathan Boyd, hydrologue au Centre de prévision des régimes fluviaux de la Colombie-Britannique.

Signe avant-coureur

Le premier ministre David Eby estime que les conditions météorologiques extrêmes que connaît la Colombie-Britannique sont un signe avant-coureur pour le reste du Canada de ce qui nous attend avec le changement climatique .

Sachant que les agriculteurs n'ont pas eu assez d'eau pour nourrir leur bétail cet été et connaissant les conséquences des incendies de forêt, je suis très inquiet , a déclaré M. Eby lors d'une conférence de presse jeudi.

Ouvrir en mode plein écran Le niveau des bassins versants de la Colombie-Britannique incite la province à demander aux ménages et aux entreprises de réduire leur consommation d'eau. Photo : Radio-Canada / Justine Boulin

Coree Tull, coprésidente de la Coalition pour la sécurité des bassins versants de la Colombie-Britannique, a déclaré que les précipitations limitées signifient que les réservoirs ne seront pas réapprovisionnés.

Nous sommes dans une situation de sécheresse depuis plusieurs années, cela nous inquiète vraiment , a déclaré Mme Tull.

Nous commençons à nous inquiéter de ce que seront le printemps, l'été et l'automne de cette année, étant donné les résultats que nous observons.

D'après elle, l'année dernière, les agriculteurs ont dû interrompre l'irrigation de leurs cultures dans certaines régions, et l'eau venait à manquer pour lutter contre les incendies de forêt.

Inquiétude pour le saumon

Aaron Hill, biologiste et directeur général de la Watershed Watch Salmon Society, s'inquiète également pour les saumons. Selon lui, ils dépendent de la fonte des neiges qui alimente les cours d'eau. Cela a des conséquences à chaque étape de leur cycle de vie, depuis l'éclosion dans le lit de la rivière jusqu'à leur reproduction.

Selon M. Hill, la sécheresse de l'été dernier a entraîné plusieurs cas de mortalité de poissons, lorsque les rivières se sont asséchées ou que les eaux peu profondes se sont réchauffées jusqu'à atteindre des températures mortelles pour les saumons.

Ouvrir en mode plein écran Le saumon rouge fraye dans un canal d'eau souterraine clair dans le sous-bassin-versant de Tulsequah, dans le bassin versant de Taku, en Colombie-Britannique, au Canada. Photo : Jonathan Moore

Plus l'accumulation de neige est faible à l'approche du printemps, plus les cours d'eau risquent d'atteindre rapidement des niveaux de débit critiques pour les saumons et leurs écosystèmes, d'après lui.

Nous pourrions avoir de la chance et connaître un printemps et un été pluvieux, ce qui atténuerait considérablement les effets de cette situation. Mais si ce n'est pas le cas, nous aurons des problèmes , a-t-il déclaré.

Avec les informations de La Presse canadienne et David P. Ball