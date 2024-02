Le secteur des jeux vidéo à Edmonton serait étroitement lié au studio BioWare

Près de 30 ans après la création du studio BioWare, l’écosystème des jeux vidéo est dynamique à Edmonton, qui en compte aujourd'hui plus d’une vingtaine. Selon certains professionnels, le secteur est petit, mais ne cesse de grandir.

Le géant BioWare est connu pour ses succès avec les jeux Mass Effect et Dragon Age.

Le fondateur du studio Copychaser Games, Ben Gelinas, raconte que d'anciens employés de BioWare, comme lui, ont créé leurs propres entreprises. C'est le cas par exemple d'un autre studio à succès, Inflexion Games.

Quand j'ai travaillé chez BioWare, pendant plusieurs années, j'ai vu la scène du jeu vidéo à Edmonton grandir à partir de ce studio, lentement, comme un arbre , dit-il.

Ben Gelinas est un ancien journaliste qui s'est lancé dans le développement de jeux vidéo.

Ben Gelinas travaille de son côté pour développer un nouveau jeu vidéo nommé Times & Galaxy, au sujet de l'aventure d’un robot journaliste qui voyage à travers l’espace pour faire des entrevues.

Le Franco-Albertain, Isael Huard, producteur à Caldera Interactive, observe également cette tendance. C'est un écosystème qui est très jeune comparé à ce qu'on voit au Québec, en Ontario, et en Colombie-Britannique , souligne-t-il tout en admettant il y a beaucoup d'occasions [à Edmonton], il y a beaucoup de choses à construire .

BioWare et ses racines edmontonniennes

Un des fondateurs de BioWare, Greg Zeschuk, a délaissé l'industrie pour ouvrir la brasserie Blind Enthusiasm.

Greg Zeschuk est maintenant propriétaire de la brasserie Blind Enthusiasm dans le quartier Ritchie à Edmonton.

Selon lui, l’évolution du secteur en Alberta est marquante. [Quand nous avons commencé] nous voulions faire de grands jeux et nous concentrer sur la création de jeux qui divertissent le monde. […] Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'à chaque fois que vous avez un studio à succès comme l'a été BioWare, il engendre d'autres studios et d'autres entreprises , souligne-t-il.