Les tests de dépistage de la surdité pour les bébés maintenant offerts à Saguenay

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean élargit son offre de tests de dépistage de la surdité à la naissance. Déjà offerts à Alma, ils sont maintenant disponibles à Saguenay et dans les prochaines semaines, ce sera au tour des nouveau-nés de Roberval et de Dolbeau-Mistassini d’en bénéficier.

La petite Lucie a tout juste 24 heures. Le petit embout introduit dans son oreille n'est pas là pour lui permettre d'écouter une berceuse. Relié à un appareil, il vise plutôt à déterminer si elle est atteinte de surdité.

On met des petits écouteurs au bébé, donc ça permet d'envoyer une onde, un son pour venir voir la réponse de l'oreille et dépister la surdité , explique Élizabeth Tailly, responsable des services à la maison des naissances du Fjord-au-Lac.

C'est un test qui est sans douleur, qui n’est pas invasif, même le bébé pourrait ne pas du tout réagir au test en soi.

Entièrement couverts par l'assurance maladie, les examens peuvent être menés avec le consentement des parents à l'hôpital de Chicoutimi ou à la maison de naissance juste à côté.

La maison de naissance du Fjord-au-Lac est la seule au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle compte trois chambres d'accouchement. Photo : Gracieuseté du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les deux établissements partagent le même appareil depuis le 29 janvier. Près d'une quarantaine de bébés ont été dépistés jusqu'à maintenant.

À refaire

Malheureusement pour les parents de Lucie, le premier test n'est pas concluant. Il pourra cependant être répété dans quelques heures sans aucune conséquence. Une telle situation n'a rien d'étonnant pour Kathya Greykoff, cheffe de service des unités de néonatalogie et de pédiatrie à l'hôpital de Chicoutimi.

L'hôpital de Chicoutimi et la maison de naissance située dans l'arrondissement doivent partager le même appareil de dépistage. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Des fois, le test peut ne pas réussir à cause du reste du liquide [du placenta] ou des débris dans le conduit auditif et parfois, c'est l'environnement ou si le bébé n'est pas calme, ça peut entraîner un test négatif , admet-elle.

Intervenir hâtivement

Mesurer la santé auditive de manière précoce chez les nourrissons permet de prendre en charge rapidement les enfants, afin d’éviter qu’ils ne développent des problèmes d'acquisition du langage.

Ils vont recevoir des suivis, il va y avoir de la réadaptation, il peut y avoir des appareillages aussi. Donc c'est vraiment d'avoir un résultat immédiatement pour enclencher le processus.

La disponibilité des examens, qui seront déployés à l'hôpital de Roberval et de Dolbeau-Mistassini sous peu, viendra en aide à plusieurs enfants, estime Élizabeth Tailly. La surdité permanente bilatérale (celle qu'on veut dépister avec le programme de dépistage de la surdité néonatale) peut toucher de 4 à 6 bébés sur 1000, donc ça peut être quelque chose de quand même fréquent.

D'après un reportage de Mireille Chayer