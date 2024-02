À Brampton, la Couronne au procès de Melissa Merritt a montré au jury que l'alibi de l'accusée ne correspondait pas à celui de son présumé complice, qui a déjà été condamné pour le double meurtre dont elle est maintenant accusée. Merritt est accusée d'avoir commandité les meurtres de son ex-belle-mère, Bridget Harrison, en 2010, et de son ex-mari, Caleb Harrison, en 2013, parce qu'elle aurait voulu à l'époque récupérer la garde totale de ses deux enfants.

Le conjoint de fait de Melissa Merritt à l'époque, Chris Fattore, a été reconnu coupable des meurtres prémédités de Bridget et Caleb Harrison au terme de son procès en 2019.

À l'époque, la Couronne avait prouvé qu'il avait étranglé la mère et son fils, à trois ans d'intervalle, dans la même maison, au 3635 croissant Pitch Pine à Mississauga.

La mort de Bridget Harrison n'avait pas immédiatement fait l'objet d'une enquête pour homicide. Celle de son fils, trois ans plus tard - par asphyxie également - avait finalement mis la puce à l'oreille à la police régionale de Peel.

Ouvrir en mode plein écran Christopher Fattore, lors de son arrestation en Nouvelle-Écosse en 2014 pour les meurtres prémédités de Bridget et Caleb Harrison. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Dans ce procès, la Couronne affirme que Melissa Merritt est tout aussi responsable que son conjoint de fait qui est aujourd'hui derrière les barreaux.

Elle l'accuse d'avoir demandé à Fattore d'assassiner Bridget et Caleb Harrison pour obtenir la garde définitive de ses enfants après des années de procédures judiciaires à leur sujet.

Melissa Merritt était complice en toute connaissance de cause et non une complice après les faits , a déclaré le procureur Brian McGuire au jury à l'ouverture du procès lundi.

Chris Fattore n'a pas agi seul et il a plutôt commis ces meurtres avec l'aide et les encouragements de l'accusée Melissa Merritt , a-t-il poursuivi dans son réquisitoire.

Le procès a pour l'instant montré que Merritt et Harrison s'étaient mariés en 2002, avant de se séparer trois ans plus tard parce qu'il la battait. Le couple a eu deux enfants, un garçon puis une fille.

Caleb Harrison a d'ailleurs été accusé puis reconnu coupable en 2005 d'avoir agressé Melissa Merritt, qui avait rencontré Chris Fattore par la suite.

Deux alibis contradictoires

La Couronne n'a abordé jeudi que la mort suspecte de Bridget Harrison en avril 2010. Elle présente les vidéos des deux entrevues que Merritt et Fattore ont données séparément après le meurtre de la grand-mère de 63 ans.

Merritt et Fattore, qui ne sont pas alors soupçonnés de quoi que ce soit, admettent qu'ils ont passé la journée ensemble le jour du meurtre, puisqu'elle n'avait pas la garde de ses enfants ce jour-là.

La Couronne tente de démontrer que l'accusée a fabriqué leur alibi dans le but de protéger Fattore qui a commis physiquement les deux meurtres.

Leur alibi n'est pas tout à fait le même. Merritt a notamment oublié des détails sur un arrêt dans un magasin pour y rapporter un achat.

Bien qu'elle apparaisse enjouée et rieuse, ses déclarations sont confuses et les événements qu'elle commente ne sont pas linéaires dans le temps.

Ouvrir en mode plein écran Le palais de justice de Brampton, où se déroule le procès de Melissa Merritt devant la Cour supérieure de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / (archives CBC)

Les heures des événements que les deux individus décrivent ce jour-là - chez le coiffeur ou à l'épicerie - ne sont pas tout à fait les mêmes non plus. Contrairement à Merritt, Fattore est d'humeur sombre et il semble inquiet.

Merritt et Fattore soutiennent qu'ils étaient chez eux lorsqu'ils ont appris de la police vers 21 h 30 que Bridget Harrison avait été retrouvée morte chez elle.

J'étais d'autant plus consternée que la police m'a dit que c'est mon fils de 7 ans qui l'avait retrouvée inanimée sur le plancher du hall d'entrée , l'entend-on dire à la police.

Tous les deux disent dans leur vidéo respective qu'ils étaient sous le choc, mais que Caleb avait un passé violent.

Merritt reconnaît en outre que sa relation avec son ancienne famille était tendue, parce qu'elle avait dénoncé son ex-mari pour violence conjugale.

Correspondance envenimée

La Couronne avait à ce sujet montré au jury, mercredi, une douzaine de lettres que Melissa Merritt avait envoyées aux Harrison à partir d'avril 2008.

La correspondance montre que la mère de famille n'était pas très satisfaite des arrangements concernant la garde de ses enfants avec son ancienne belle-famille et qu'elle s'inquiétait pour leur sécurité.

Un mois après leur séparation, Caleb Harrison a tué un individu alors qu'il était ivre au volant. Il a été condamné à 18 mois de prison en 2009. Il vivait à l'époque avec sa mère.

Caleb Harrison aimait ses enfants, même s'il combattait ses propres démons , avait dit le procureur McGuire.

Les grands-parents paternels avaient obtenu la garde partagée de leurs petits-enfants, pendant que leur père purgeait sa peine.

Ouvrir en mode plein écran Christopher Fattore a été condamné en 2019 à la perpétuité sans droit de libération conditionnelle avant 25 ans pour les meurtres prémédités de Bridget et Caleb Harrison. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Plus tard, Merritt s'était entendue avec Caleb Harrison au sujet d'une garde partagée une semaine sur deux au début de l'été 2013.

Caleb Harrison a toutefois été retrouvé mort étranglé dans son lit au domicile de ses défunts parents plus tard le même été. Il est mort le jour où l'entente sur la garde partagée prenait fin. Pour la Couronne, il ne s'agit nullement d'une coïncidence.

Selon les procureurs, Merritt a quitté l'Ontario avec ses enfants et Fattore après le meurtre de Caleb Harrison.

Ils seront retrouvés en janvier 2014 en Nouvelle-Écosse. Chris Fattore avait alors été accusé du double meurtre.

Le procès se poursuit vendredi avec le témoignage d'une experte de la police en identification médico-légale au sujet cette fois du meurtre de l'homme de 40 ans.

Avec des informations de CBC