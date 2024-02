Des résidents de Saint-Boniface s’opposent à la fermeture de deux de leurs piscines

La Ville de Winnipeg prévoit la fermeture de plusieurs piscines d’ici les six prochaines années, dont deux à Saint-Boniface, ce à quoi s’opposent des résidents du quartier.

Le budget préliminaire 2024 déposé mercredi propose que soient remplacées ou mises hors service 20 pataugeoires extérieures et que 10 nouvelles aires de jets d’eau soient construites.

Le document prévoit également la fermeture des piscines extérieures du parc Happyland et de Windsor Park, dans le quartier de Saint-Boniface, ainsi que la piscine intérieure Eldon Ross, dans le nord-ouest de Winnipeg.

Le conseiller municipal et président du Comité d'orientation permanent des finances et du développement économique, Jeff Browaty, affirme que ces piscines sont vétustes et que les coûts encourus en matière de personnel et de maintenance sont élevés.

Le budget préliminaire de 2024 prévoit 150 000 $ pour la mise hors service des installations aquatiques vieillissantes et 20 millions de dollars pour la construction des nouvelles aires de jets d’eau.

Mécontentement à Saint-Boniface

Pour la présidente de l’association des résidents de Windsor Park, Amber Gauthier, la fermeture de la piscine du quartier serait une perte pour la communauté.

La piscine est d’après elle très fréquentée par les jeunes et les familles. Ma famille utilise cette piscine presque chaque jour pendant l’été , témoigne-t-elle.

Je pense que la Ville devrait travailler pour garder cette piscine ouverte , lance-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La présidente de l’association des résidents de Windsor Park, Amber Gauthier, espère que la piscine de son quartier restera ouverte. Photo : Radio-Canada / Lindsay Gueï

Je sais que nous voulons une aire de jets d’eau. Ce budget pourrait concrétiser cela, mais nous ne voulons pas une aire de jets d’eau si ça implique la fermeture de notre piscine.

Elle indique que le conseil d’administration de l’association de résidents a déjà commencé à recevoir des courriels, des messages et des appels de membres de la communauté qui nous demandent ce que nous allons faire .

Amber Gauthier affirme avoir rencontré le conseiller municipal de Saint-Boniface, Mathieu Allard, pour discuter de l’avenir de la piscine de Windsor Park. Donc oui, nous allons faire tout ce que nous pouvons dans les semaines à venir pour sauver cette piscine.

Nicole Broman, une résidente de Saint-Boniface, s’oppose aussi au projet de la Ville.

Je pense que c'est très regrettable pour les habitants de cette communauté, car c'est un endroit où les enfants peuvent aller et passer un bel été, faire de l'exercice et profiter de la journée , argue-t-elle.

Les jeunes, ils ont besoin de quoi en été? Et puis c'était une chose pour laquelle Winnipeg a été reconnue, le fait d’avoir beaucoup de piscines dans la ville. C’est [dommage] qu’ils commencent à fermer les piscines , regrette Colette Gordon, une autre résidente du quartier.

Mathieu Allard veut éviter une autre fermeture

Pour sa part, Mathieu Allard dit espérer pouvoir convaincre ses collègues d'abandonner le projet de fermeture visant les piscines de Windsor Park et du parc Happyland.

J’espère pouvoir voter pour le budget, mais je ne veux pas voir de fermetures à Saint-Boniface. On en a déjà perdu une , soutient-il, en référence à la fermeture de la piscine Norwood, en 2019.

Ouvrir en mode plein écran Mathieu Allard est le conseiller municipal du quartier de Saint-Boniface. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Moi, j’ai passé mon enfance dans les piscines. [..] C'est ce que j’espère pour les jeunes d’aujourd’hui.

Selon lui, la question de la construction d’une aire de jets d’eau, réclamée par les résidents, devrait être laissée entre ses mains et celles des membres de la communauté. Je suis sûr qu’on pourra se débrouiller pour en faire construire un dans les prochaines années , croit-il.

Entretemps, les sommes supplémentaires allouées à une aire de jets d’eau pour Saint-Boniface dans le budget préliminaire devraient selon lui être plutôt redirigées vers le maintien des piscines du quartier. Le groupe budgétaire a ajouté un million de dollars nouveaux pour construire un parc [de jets d’eau] à Windsor Park, mais le groupe veut aussi fermer les deux piscines , explique-t-il.

Des audiences publiques sur le budget préliminaire seront tenues à compter du 1er mars. Un vote final est prévu le 20 mars.

Avec des informations de Lindsay Gueï