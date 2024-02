La loi sur le droit à l’information du Nouveau-Brunswick est l’une des plus restrictives et des moins transparentes au Canada, selon la protectrice du citoyen (ombud) de la province.

Des caractéristiques de cette loi sont uniques au Nouveau-Brunswick et restrictives, comparativement à ce qui existe dans d’autres juridictions , a affirmé Marie-France Pelletier en comité parlementaire à Fredericton, jeudi.

C’est un obstacle à la transparence, croit-elle.

L'ombud du Nouveau-Brunswick, Marie-France Pelletier

Elle était interrogée par David Coon, le chef du Parti vert, qui lui rapportait quelques-unes des constatations d’une enquête nationale du Globe and Mail sur le droit à l’information au Canada.

Le Nouveau-Brunswick avait en 2021 le deuxième temps de réponse le plus long au pays à des demandes d’accès à l’information. Le délai était de 72 jours en moyenne, même si la loi exige que les requérants obtiennent une réponse dans les 30 jours.

Seulement 5 % des requêtes obtenues par le public étaient entières et sans caviardage, c’est-à-dire sans information gardée secrète. La moyenne nationale est de 21 %.

Un des exemples de l’aspect trop restrictif de la loi néo-brunswickoise, selon Mme Pelletier, c’est l’une qui exempte le partage de certaines informations liées à la performance du bureau du procureur général.

C’est une exception qui est bien trop large, par ailleurs unique parmi les provinces, croit-elle.

David Coon, chef du Parti vert, croit que le gouvernement doit faire preuve de plus de transparence.

David Coon est d’accord avec les critiques de la protectrice. Il dit qu’il fait un usage régulier des demandes d’accès à l’information, et qu’il a remarqué qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir les réponses souhaitées.

Déposer une demande d'accès à l'information, c'est comme demander à un cochon de voler , selon David Coon. Il ne faut même pas y penser. Ça ne se produira pas , a-t-il poursuivi.

L’ombud du Nouveau-Brunswick ne peut faire que des recommandations au gouvernement pour qu’il améliore la loi. Marie-France Pelletier a dit qu’elle comptait le faire, dans l’espoir que le droit du public à l’information s’améliore au Nouveau-Brunswick.