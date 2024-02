La Cour d’appel de l’Ontario doit faire connaître lundi sa décision sur la loi ontarienne qui plafonnait les hausses salariales dans le secteur public pendant trois ans.

La Loi 124 , adoptée en 2019, limitait à 1 % les augmentations de salaire pendant trois ans.

Des syndicats et regroupements qui représentent des centaines de milliers de travailleurs du secteur public l’ont contestée devant les tribunaux.

À la fin de 2022, la Cour supérieure a conclu qu’elle était inconstitutionnelle parce qu’elle violait le droit à la négociation de conventions collectives.

Le gouvernement Ford a interjeté appel. La cause a été entendue en juin.

Des hausses accordées

Depuis que la cour a invalidé la loi, en dépit de l’appel, des arbitres ont accordé des augmentations salariales rétroactives à plusieurs groupes de travailleurs, qui avaient des clauses de réouverture dans leurs contrats.

Parmi eux, on retrouve des enseignants et professeurs d’université, des infirmières et autres travailleurs de la santé, des fonctionnaires et des employés du service d’ambulances aériennes ORNGE.

Les dirigeants syndicaux et les politiciens de l’opposition ont réclamé à maintes reprises l’annulation de la loi et l’abandon de l’appel devant les tribunaux par le gouvernement Ford.

Avec les informations de La Presse canadienne