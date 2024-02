10 concerts à voir au Taverne Tour

Plusieurs petits lieux charmants du Plateau Mont-Royal, à Montréal, offriront durant trois jours une possibilité infinie de musique à ceux et celles qui souhaitent faire une petite « tournée des bars » : c’est le Taverne Tour.

Pourquoi renouer avec les spectacles dans les bars? Pas nécessairement pour bouder les salles de spectacles classiques aux sièges numérotés et rembourrés, mais plutôt pour vivre une expérience différente.

Et dans une taverne, on peut voir les artistes de près. Les bars qui accueillent occasionnellement des évènements musicaux se sont, pour la plupart, métamorphosés au fil des années pour pouvoir accueillir des musiciens. Or, il n’en reste pas moins que ces lieux destinés à la consommation de boissons n’avaient pas forcément été pensés pour contenir une scène.

Il n’est donc pas hors normes de se retrouver tout près d’une formation musicale aimée. Il peut même arriver qu’on ait le sentiment d’être sur la scène avec un artiste qu’on admire. Et si, en chemin, on perd un peu de peau en se brûlant sur un spot de lumière, ce sera tant mieux : quelle histoire intéressante à raconter!

On fait aussi des rencontres dans des spectacles de taverne. En étant si près les uns des autres, difficile de ne pas sauter à pieds joints dans une conversation qui n’est pas la nôtre et, ainsi, de nouer des amitiés d'un soir.

Et si le Taverne Tour vous donne la piqûre des ambiances décontractées, il est possible de retrouver le même sentiment dans plusieurs lieux du même type partout au Canada, dans des petites villes où il n’y a parfois pas de salle de spectacle officielle. Des tavernes, il y en a toujours une pas loin et on ne sait jamais quand on va tomber sur un petit concert imprévu qui va changer notre vie.

Voici, enfin, une suggestion d’itinéraire gagnant pour le Taverne Tour, du 8 au 10 février 2024.

Sur papier, aucun spectacle ne se superpose donc tout est possible. Une expérience à tenter!

8 février

Hawa B 21 h à 22 h – Casa Del Popolo

Musique soul, jazz et rock alternatif inspirent grandement Hawa B qui détruit avec fierté les stéréotypes concernant les femmes de couleur dans les arts. Assumée et talentueuse, elle défait nos idées préconçues sur la musique noire et sort de tous les cadres pour notre grand bonheur.

Patche 22 h à 23 h – Le Verre Bouteille

Dans un esprit krautrock, Eliott Durocher Bundock, Étienne Dupré, Lévy Bourbonnais, Mandela Coupal-Dalgleish et JB Pinard expérimentent, improvisent, enregistrent, découpent, déconstruisent et rebâtissent des pièces instrumentales qui vivent comme des collages flamboyants. Difficile à croire? Mais pourtant, c'est vrai.

9 février

Population II 20 h à 21 h – La Tulipe

Le trio, composé du chanteur/batteur Pierre-Luc Gratton, du guitariste/claviériste Tristan Lacombe et du bassiste Sébastien Provençal propose une expérience unique durant laquelle il innove, tout en utilisant des machines d’un autre temps. Naît alors un raffinement psychédélique rythmé qui emprunte un grain de sel à moult genres musicaux.

Jon Spencer 21 h à 22 h – La Tulipe

Influence mondiale innovante pour la scène indépendante depuis près de 40 ans, l’artiste a tourné sur tous les continents sauf l'Antarctique et a fait paraître plus de 25 albums. On y trouve un peu de tout et on peut donc, sans se tromper, y accoler une étiquette punk.

Marie-Pierre Arthur & Les Shirley & Rose Perron & Klaus 22 h à 23 h – Pub West Shefford

Après les deux spectacles à guichet fermé à Montréal en juin dernier, le super groupe est de retour. Marie-Pierre Arthur repense ses chansons et inclut aussi celles de ses partenaires qui se joignent à elle pour donner vie à une proposition éclatée et captivante. Avec Les Shirley, Rose Perron de Rau Ze (gagnante des Francouvertes 2022), François Lafontaine (Karkwa) et Joe Grass (Klaus), elle a développé un spectacle qui est une version augmentée du concert Sur Mesure présenté sur ICI Musique le 24 mars dernier à Radio-Canada.

TEKE::TEKE 23 h à 00 h – Le Ministère

Ouvrir en mode plein écran TEKE::TEKE est composé de sept artistes de Montréal originaires des quatre coins du globe, du Japon au Canada en passant par l'Ukraine. Photo : Page Facebook de TEKE::TEKE / Louis Fernandez

Le groupe psych-rock japonais basé à Montréal est difficile à décrire. C’est plutôt une musique qui se vit. Et rien de mieux qu’un contexte de proximité comme le Taverne Tour pour découvrir la formation qui manie les instruments japonais traditionnels, la flûte, le trombone, les guitares et bien plus. La modernité rencontre le psychédélisme japonais des années 60 et 70 et on a... TEKE::TEKE.

10 février

Alex Burger 21 h à 22 h – Verre Bouteille

Le membre de Bon Enfant a fait paraître son deuxième album complet, Ça s’invente pas, en octobre dernier. Son country touchant et accessible se dégustera avec plaisir dans une salle aussi réconfortante que le Verre Bouteille. Le bon contexte et la bonne musique. Ne reste qu'à choisir le bon chandail. Un doux.

Grand Eugène 22 h à 23 h – Chez Baptiste

Le groupe montréalais rock et dream pop en est encore à ses débuts. On s’y rend donc en mode découverte pour écouter les jeunes chansons de Jeremy Lachance à la guitare et à la composition, Melyssa Lemieux au chant, Olivier Tanguay à la batterie, Nassim Dib-Mudie aux claviers et Greg Tremblay-Meadors à la basse.

Daniel Romano’s Outfit 23 h à 00 h – La Sottenerea

Il y aura du mouvement, de l’intensité et du rock avec Daniel Romano's Outfit. Le groupe canadien, dirigé par un héros de la musique actuelle au pays, Daniel Romano, se compose de Carson McHone, Tommy Major, Ian Ski Romano et de l'ingénieur du son Kenneth Roy Meehan. C'est la valeur la plus sûre de votre périple.

Marie Davidson 00 h à 1 h – Le Belmont

Musicienne électronique, chanteuse, compositrice et DJ, Marie Davidson peut tout faire. Ambient, techno, synth pop, rock et poésie se déposent sur ses performances très physiques, assez sombres, mais toujours rehaussées de quelques instants amusants. Chacun de ses spectacles est carrément une surprise.

L’itinéraire est fait. Il n’y a plus qu’à partir à la rencontre de la musique. Et salutation spéciale aux femmes : ça vaut la peine de rappeler que ce n’est que depuis le 22 juillet 1981 que les tavernes ouvrent leurs portes aux femmes au Québec. Raison de plus d’en profiter.

Tous les détails du Taverne Tour 2024 se trouvent en ligne au tavernetour.ca (Nouvelle fenêtre)