Selon Prairie Link, une étude de faisabilité, qui aurait duré trois ans, démontre qu'un projet de train à grande vitesse (TGV) reliant Edmonton et Calgary serait viable.

Prairie Link est le résultat d'un partenariat entre l'entreprise canadienne de construction EllisDon et le bureau d’études en ingénierie américain AECOM.

Il nous reste beaucoup de travail [...] à faire , dit cependant le directeur général de Prairie Link, Jeffrey Hansen-Carlson, ajoutant que son organisation participe également à l'étude sur le transport ferroviaire de passagers menée par la Ville de Calgary et la province.

Construction par étapes

Si le projet va de l'avant, la première étape sera la ligne entre le centre-ville de Calgary et la municipalité d’Airdrie, une distance d’environ 35 kilomètres, dont le travail de conception pourrait commencer dans quelques mois.

La deuxième étape sera la ligne entre le centre-ville d'Edmonton et l'aéroport international à Leduc, soit 28 kilomètres. La troisième étape relierait les deux villes, en incluant une gare à Red Deer.

Selon Jeffrey Hansen-Carlson, le coût du projet, estimé à plus de 10 milliards de dollars en 2021, pourrait désormais coûter plus de 14 milliards de dollars.

L’idée de relier les deux centres-villes est attirante , dit Jeffrey Hanson-Carlson.

Calgary-Edmonton : la distance est la bonne

Pierre Barrieau, chargé de cours en planification des transports et en urbanisme à l'UQAM, explique que le corridor entre Edmonton et Calgary est un des corridors les plus propices à un train à grande vitesse .

On a deux villes qui dépassent chacune un million de personnes dans la région métropolitaine, on a deux réseaux de transport collectif de bonne qualité, tant à Calgary qu’à Edmonton. La distance est bonne [...] on est presque 300 kilomètres entre les deux.

Ce n'est pas assez long pour que l'avion soit super intéressant. Puis c'est un peu plate de le faire en voiture, donc un projet de TGV par exemple pourrait en une heure et vingt minutes permettre de relier les deux, […] les conditions sont gagnantes , poursuit-il en soulignant l'importance de relier aussi les aéroports.