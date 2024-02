143 foyers au bois polluent-ils réellement autant que l’incinérateur?

La Ville de Québec prétend que 143 foyers d’ambiance émettent autant de particules fines (PM2,5) que l’incinérateur. Or, certaines des variables qu’elle utilise pour arriver à ce nombre tiennent difficilement la route, au point de fausser les résultats.

Au lendemain de l’annonce du règlement visant à interdire les foyers décoratifs et d’ambiance sur le territoire de la Ville de Québec, l’automne dernier, le maire Bruno Marchand a affirmé que 143 de ces appareils émettent en une année autant de particules fines que l’incinérateur, soit environ 11 tonnes (t).

Cent quarante-trois foyers d'ambiance [...] qui fonctionnent deux fois par semaine [...] pendant les cinq mois de l'hiver [à raison de] deux fois par semaine [...] pendant quatre heures de temps chaque fois, [c’est] l'équivalent de l'incinérateur en émission de particules fines , avait déclaré le maire.

14 ou 143?

En entrevue sur les ondes de BLVD mercredi, le maire a fait mention de 14 foyers, mais il s’agissait de toute évidence d’un lapsus.

La Ville de Québec a transmis à Radio-Canada sa méthode de calcul. Pour arriver au nombre de 143 foyers, elle se base sur l’hypothèse voulant que les foyers d’ambiance peuvent émettre 6 fois plus de particules fines que les poêles au bois non certifiés.

Ouvrir en mode plein écran Bruno Marchand a affirmé l'automne dernier que 143 foyers d’ambiance émettent autant de particules fines en une année que l’incinérateur de Québec. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada

Notons que cette hypothèse provient d’une affirmation contenue dans le rapport Mon environnement, ma santé . Nous y reviendrons.

Publicité

480 grammes à l'heure

La Ville évalue que les appareils non certifiés émettent entre 60 et 100 grammes de particules fines à l’heure (g/h), ce qui donne un taux d’émission moyen de 80 g/h. Afin d’établir le taux d’émission d’un foyer d’ambiance, elle multiplie par 6 le taux d’émission moyen de 80 g/h, ce qui donne 480 g/h.

En se basant sur la fréquence d’utilisation rapportée par le maire (4 heures x 2 jours/semaine x 4 semaines/mois x 5 mois), la Ville estime que 143 foyers produisent 11 tonnes de particules fines par an. C’est sensiblement la même quantité de particules fines déclarées par l’incinérateur de Québec pour l’année 2021 (10,82 t).

Calcul des émissions de PM2,5 de 143 foyers décoratifs ou d’ambiance 60 g/h + 100 g/h / 2 = 80 g/h = taux d’émission moyen d’un poêle non certifié

80 g/h x 6 = 480 g/h = taux d’émission moyen d’un foyer décoratif ou d’ambiance

480 x 4 (heures) x 2 (jours/semaine) x 4 (semaines/mois) x 5 (mois) = 76 800 g/année = 0,0768 tonne/année

11 t / 0,0768 t = 143,23 foyers Source : Ville de Québec

D’un point de vue mathématique, la démonstration faite par la Ville est cohérente. C’est-à-dire qu’en reproduisant l’équation, on arrive effectivement au nombre de 143 foyers.

Données américaines

L’ennui, c’est que son calcul repose en grande partie sur l’information qu’on retrouve dans le rapport Mon environnement, ma santé voulant que les foyers d’ambiance [...] peuvent émettre six fois plus de particules fines qu’un poêle non certifié .

Pour appuyer cette affirmation, les auteurs de l’étude se réfèrent à ce graphique publié dans un document de la Environmental Protection Agency (US EPA) datant de 2014.

Ouvrir en mode plein écran Les auteurs du rapport « Mon environnement, ma santé » se sont basés sur ce graphique de la US EPA pour affirmer que les « les foyers d’ambiance [...] peuvent émettre six fois plus de particules fines qu’un poêle non certifié ». Photo : Radio-Canada

Dans le graphique, on constate que la valeur 28 attribuée à un foyer (Fireplace) est 6 fois supérieure à celle de 4,6 allouée à un poêle au bois non certifié (Uncertified Woodstove). Notons qu'il n’est pas question ici de grammes à l’heure (g/h), mais plutôt de livres de particules par million de BTU (lbs/MMBtus), une unité de mesure de l’énergie appartenant au système impérial et ne comportant aucune notion de temps.

Publicité

Problème d'unité

Or, comme le fait remarquer le consultant en environnement et docteur en ingénierie Sébastien Raymond, on ne peut comparer des g/h avec des lbs/MMBtus aussi simplement . Selon lui, il y a clairement un problème d’unité dans le calcul opéré par la Ville de Québec.

[L’unité] lbs/MMBtus correspond à une masse/unité thermique. On n’a donc aucun aspect temporel dans ce type d'unité. Il est donc évident qu'il faut multiplier ce nombre par la puissance d'un appareil qui pourrait être en BTU/h ou quelque chose du genre. Ainsi, on introduit la notion temporelle et en appliquant le facteur de conversion adéquate pour les masses, on pourrait retomber sur des g/h , explique M. Raymond dans un courriel à Radio-Canada.

Cela signifie qu’on ne peut utiliser le rapport de 6 pour 1 (28/4,6) des données en lbs/MMBtus pour calculer le taux d’émission d’un foyer en g/h. Le taux de 480 g/h de particules fines attribué par la Ville de Québec aux foyers décoratifs ou d’ambiance est par conséquent erroné.

Pas la même toxicité

Le président de l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA), André Bélisle, soutient pour sa part qu’on ne peut comparer les tonnes de particules fines provenant des appareils de chauffage au bois avec celles de l’incinérateur puisque leur composition fait en sorte qu’elles n’ont pas la même toxicité.

André Bélisle fait valoir que les particules fines rejetées par l'incinérateur sont à classer avec celles de l'industrie .

Il n'y a ni arsenic, ni cadmium, ni sulfate comme dans les émissions industrielles de particules de la Glencore, à Rouyn, par exemple, ou de particules de nitrates provenant des transports. Tous des poisons causant le cancer à long terme , affirme le président de l’ AQLPA .

Ouvrir en mode plein écran Même si le calcul de la Ville de Québec soulève des questions, André Bélisle mentionne qu’elle a raison de se préoccuper des impacts du chauffage au bois sur la qualité de l’air. (Photo d’archives) Photo : Claude Bouchard, photographe.

Il souligne toutefois qu’il est justifié de se préoccuper des particules de suie, riches en carbone, émises lors de la combustion du bois.

Ces particules sont extrêmement irritantes pour les voies respiratoires et peuvent causer des crises d'asthme et des crises cardiaques à très court terme chez les personnes vulnérables , précise André Bélisle.

Il ajoute que le réchauffement climatique intensifie la concentration et la toxicité [de ces polluants] dans l’air .

Avec la collaboration d’Audrey Paris