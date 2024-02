L’artiste québécoise Lady Bellita célèbre 15 ans de carrière

La soprano Sabrina Ferland, également connue sous son nom de scène, Lady Bellita, souligne cette fin de semaine le 15e anniversaire de son entreprise de production de spectacles.

Initiée à la musique dès son plus jeune âge, la Saguenéenne d’origine s’est d’abord installée à Québec dans le cadre de ses études en chant classique à l’Université Laval, il y a de ça 29 ans. Mon père était ma première influence musicale, c’était un guitariste amateur. Je chantais avec lui, plus petite, pour toute la famille. C’est de là qu’est venu mon goût pour chanter.

Dès la graduation, Mme Ferland a lancé sa carrière de soprano : elle enchaînera, sur une dizaine d’années, des contrats pour l’Opéra de Québec, Ecce Mundo et le Cirque du Soleil, et se produira dans plusieurs comédies musicales, dont Les Misérables et Sweeney Todd. Malgré ces expériences positives et enrichissantes, la chanteuse se questionnait sur son avenir.

On va se le dire, la carrière artistique, c’est extraordinaire [...] sauf qu’on est à la merci des auditions, des producteurs, ce n’est pas nous qui choisissons. C’est tout à fait normal, je me suis prêtée au jeu longtemps, mais à un moment donné, je me suis demandé si moi, j’aurais envie de faire mes propres choix.

Ouvrir en mode plein écran Sabrina Ferland se produit sous le nom de scène Lady Bellita. Photo : Les Festifs

L’idée de lancer sa propre entreprise venait de germer. J’en avais des idées. Je me suis dit : pourquoi pas? À partir de là, je me suis vue, clairement, dans mon avenir, que Bellita ça allait devenir mon entreprise, la femme d’affaires, et que j’allais bâtir mes propres projets… et c’est ce que je fais depuis 15 ans!

Ouvrir en mode plein écran Lady Bellita sera en spectacle au Confessionnal du Capitole de Québec. Photo : Les Festifs

L'entreprise Bellita offre donc à ses clients des créations sur mesure, mettant en vedette des artistes aux disciplines variées, allant du cirque aux contes, sans oublier le chant et la musique. Ce que je fais, je le fais toujours de mon mieux et avec tout mon cœur. Je souhaite poursuivre sur cette belle lancée-là, avoir de plus en plus de belles opportunités.

Ce 15e anniversaire est aussi l’occasion pour Sabrina Ferland de rêver pour la suite. J’ai le désir d’aller chanter en Italie, ça c’est un de mes rêves. Un autre rêve que je chéris, c’est que Lady Bellita ait son cabaret, dans lequel elle pourrait avoir des artistes invités, de la relève ou établis… Être là pour briller, mais aussi mettre en valeur le talent d’ici conclut-elle.

Sabrina Ferland alias Lady Bellita célébrera cette étape importante de sa carrière lors d’un spectacle au cabaret le Confessionnal du Capitole de Québec, les 9 et 10 février.