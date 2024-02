Radio d’Amqui : « On va rouvrir le micro », dit Arsenal Média

Le président d’Arsenal Média, Sylvain Chamberland, s’engage à relancer les activités à la station CFVM d’Amqui, qui est sans effectifs depuis de nombreuses semaines.

Le propriétaire actuel de la station, Bell Canada, a annoncé jeudi la vente de 45 de ses 103 stations.

Si la transaction est approuvée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), CFVM passera aux mains d’Arsenal Média, qui est déjà implanté à Matane et sur la Côte-Nord.

On va rouvrir le micro, parce que, pour moi, c’est la base de la radio , a affirmé M. Chamberland, sur les ondes de Radio-Canada.

La radio est si résiliente […] parce qu’elle a un lien d’intimité entre l’animateur ou l’animatrice avec son auditeur ou son auditrice, et ça pour moi, c’est la base du succès, alors si on n’a pas d’animateur pour parler au monde ou à la population locale, comment vous voulez que ça fonctionne… Ça ne peut pas fonctionner , fait-il valoir.

Rencontre réclamée

La mairesse d’Amqui, Sylvie Blanchette, ainsi que la préfète de la MRC de La Matapédia, Chantale Lavoie, souhaitent rencontrer le nouvel acquéreur de leur station régionale.

Avant les fêtes, des élus de la vallée lançaient un cri du cœur pour dénoncer la situation, qu’ils qualifiaient de désert médiatique.

Sylvie Blanchette et Chantale Lavoie demandent donc à l’entreprise le retour d’émissions produites localement.

Les gens écoutent la radio, ils veulent qu’on parle d’eux ici et ils veulent des émissions et des nouvelles ici locales , affirme Mme Blanchette.

Sylvie Blanchette est la mairesse d'Amqui dans La Matapédia. Photo : Radio-Canada

C’est beau avoir des émissions qui viennent de Montréal, mais […] quand la radio n’est pas locale, le sentiment d’appartenance n’est pas très très fort.

On aime ça entendre parler de ce qui se passe sur notre territoire et on aime aussi que ce soit des gens de chez nous qui puissent en parler , ajoute pour sa part la préfète Chantale Lavoie.

Elles souhaitent donc le retour de journalistes à Amqui.

On ne traite pas les sujets de la même façon quand c’est une radio ou une télévision qui est sur place et qui côtoie les mêmes gens que nous aussi […] c’est vraiment important d’avoir ce contact direct , poursuit Mme Lavoie.

La préfète de la MRC de La Matapédia souligne l'importance de la proximité du journalisme local. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La volonté d’Arsenal Média de relancer la station de radio d’Amqui est encourageante, selon la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ).

Il faut souhaiter qu’il y ait des postes de journalistes qui soient créés et qu’il y ait des journalistes sur le terrain dans les régions, parce que sinon le travail ne se fait pas et ce n’est pas quelque chose qui se fait vraiment à distance si on n’a pas une bonne connaissance de la réalité de chaque région , affirme le président de la FPJQ , Éric-Pierre Champagne.

Ce n’est pas juste le problème des médias ou des journalistes, la crise des médias est un enjeu de société.

Éric-Pierre Champagne est président de la FPJQ depuis la mi-novembre. (Photo d'archives) Photo : FPJQ/La Presse

Bien impliqué dans ce dossier, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, n’a pas souhaité réagir tout de suite à la nouvelle, indiquant vouloir avant tout connaître les intentions d’Arsenal Média.

L’été dernier, le député matanais avait invité Bell Média à trouver un nouvel acquéreur pour la radio d’Amqui.

Avec les informations de Jean-François Deschênes.