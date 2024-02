Un homme accusé de meurtre non prémédité à Chibougamau

Un résidant de Chibougamau, Guillaume Larouche, est accusé de meurtre non prémédité à la suite de la mort suspecte survenue dans une résidence de la rue McKenzie, à Chibougamau, le 18 janvier dernier.

L’homme de 45 ans, qui n’a pas d’antécédents criminels et qui demeure aussi sur la rue McKenzie, a comparu jeudi matin au palais de justice de Roberval. Son dossier a été reporté au 29 février.

Les circonstances de l’événement et le lien de Guillaume Larouche avec la victime demeurent inconnus pour l’instant, alors que la preuve n’a pas été divulguée devant le tribunal.

L’accusé était déjà détenu depuis janvier en lien avec d’autres événements survenus dans les deux jours qui ont précédé la mort suspecte, les 16 et 17 janvier, a précisé en entrevue Me Amélie Gilbert, qui est procureure à la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Au total, M. Larouche fait face à trois chefs d’accusation qui auraient été commis sur trois jours consécutifs. Le premier, donc, de s’être introduit par effraction dans une maison d’habitation, le lendemain, d’avoir fait un incendie criminel mettant en danger la vie humaine et ultimement, le chef d’accusation de meurtre au second degré , a-t-elle résumé.

Les deux premiers événements ne sont cependant pas liés avec l’accusation de meurtre, a-t-elle indiqué.

Les policiers de la Sûreté du Québec avaient également ouvert une enquête pour un incendie suspect survenu dans un immeuble à logements de la 1re Rue le 17 janvier.

Guillaume Larouche demeure détenu jusqu’à sa prochaine comparution. Il est représenté par le criminaliste Denis Otis. Il n’a pas été possible de lui parler jeudi après-midi.