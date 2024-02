Logement : Fredericton doit aider à accélérer les constructions, selon des maires

Des maires de grandes villes du Nouveau-Brunswick demandent au gouvernement d’accélérer le rythme pour les aider à favoriser les constructions de logements.

Mercredi, les maires des huit plus grandes villes ont rencontré à Fredericton la ministre responsable de la Société d’habitation, Jill Green. Cette rencontre était l’occasion de faire une mise à jour sur le plan provincial.

Pour le maire d’Edmundston, c’était aussi le moment pour faire passer son message. Il y a une certaine lenteur et c'est un peu le message qu'on a voulu faire passer hier à la ministre , Éric Marquis.

Dans sa ville, la pénurie de logements est l’un des enjeux prioritaires. Il manque environ 2500 logements dans la ville et près de 600 personnes sont en attente pour un logement social.

Il faut accélérer le processus. À Edmundston, ça fait déjà deux ans qu’on attend pour du logement social. Il y a de l’avancement qui se fait mais on voudrait que ça aille plus vite pour qu’on soit à l’étape de construire. Alors que tout de suite on n'y est pas encore, on est à l’étape de choisir des terrains, des lots , explique le maire.

Ouvrir en mode plein écran Éric Marquis, maire d'Edmundston, croit que Fredericton doit aider les municipalités à accélérer la construction de logements. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

On veut passer à la vitesse du lièvre.

Pour tenter d’accélérer la cadence, la municipalité propose des incitatifs à destination des promoteurs immobiliers. La ville a déposé une demande auprès du Fonds pour accélérer la construction de logements, un programme fédéral. Elle attend toujours une réponse.

Trop peu de chantiers entamés

À Campbellton, la situation du logement est là aussi très tendue.

Il faudrait construire 105 à 110 unités par an pendant les trois à cinq prochaines années pour soutenir la croissance de la population, explique le maire, Jean-Guy Levesque. Le rythme actuel des constructions n’est pas à la hauteur. Environ 20 unités sont construites par année à l’heure actuelle.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Guy Levesque, maire de Campbellton, espère recevoir 5,4 millions du fédéral pour construire plus de logements plus rapidement. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Il y a beaucoup de besoins, c'est ce dont on a fait part à la ministre entre autres , explique le maire de la ville. Il aimerait notamment pouvoir avoir accès à certains terrains provinciaux pour y lancer des chantiers.

Comme à Edmundston, la municipalité de Campbellton offre des incitatifs pour encourager les constructions et attend également un retour du Fonds fédéral, elle espère obtenir 5,4 millions de dollars.

À Dieppe, la pénurie de logements se fait légèrement moins sentir car les mises en chantier sont nombreuses. L’année dernière, la ville a délivré près de 1000 permis de construire, selon le maire Yvon Lapierre.

Ouvrir en mode plein écran Yvon Lapierre, maire de Dieppe, le 9 décembre 2023. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Le prolongement du boulevard Dieppe devrait permettre de continuer à soutenir cette croissance, selon lui. Mais comme ses confrères de Campbellton et Edmundston, il aimerait voir les choses bouger un peu plus rapidement .

Il n'a pas été possible d'organiser une entrevue avec la ministre responsable de la Société d'habitation, Jill Green.

D’après un reportage de Frédéric Cammarano